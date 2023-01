HandOfBlood gehackt: Kanal des beliebten YouTubers stürzt ins Chaos

Der Berliner HandOfBlood gehört zu den größten und beliebtesten YouTubern Deutschlands, auch viele GameStar-Leser gehören zu seinen Abonnenten. Deshalb dürften viele von euch maximal verwirrt gewesen sein, als am Wochenende möglicherweise ein zwielichtiger Crypto-Livestream mit Elon Musk in eurem Abo-Feed aufgetaucht ist.

Der Grund hierfür: Hacker haben Hännos Kanal übernommen, um diesen für eine miese Betrugsmasche zu nutzen.

HandOfBlood's Kanal stürzt nach Hackerangriff ins Chaos

Was war passiert? Am Samstagnachmittag berichteten erste Fans, dass der YouTube-Kanal von HandofBlood verschwunden sei. Statt dem gewohnten Content des Influencers gab es auf dem Kanal nur noch einen Livestream zu sehen, in dem der umstrittene Tesla-Chef Elon Musk offenbar über Bitcoin, Ethereum und andere Kryptowährungen spricht.

Diese Art von Hack trat in den letzten Wochen immer häufiger auf, unter anderem war etwa auch der Tuning-Experte JP Performance betroffen.

Durch das Übernehmen von großen Kanälen und das Abspielen von merkwürdigen Livestreams wollen die Hacker unwissende Zuschauer auf betrügerische Webseiten locken. Auf diesen wird dann mit Angeboten à la Schicke Elon Musk einen Bitcoin, er wird dir zwei zurückschicken geworben. Fällt jemand auf diesen Trick herein, ist das Geld natürlich für immer weg.

Wie geht es jetzt weiter?

Diese Art von Hackerangriff ist leider keine Seltenheit mehr. Immerhin können wir euch aber sagen, dass betroffene Kanäle bislang immer wieder auf den ursprünglichen Zustand zurückgesetzt werden konnten.

Auch im Falle von Hännos Kanal ist der YouTube Support aktuell damit beschäftigt, das Chaos zu beseitigen. Momentan ist der Kanal aber komplett von der Videoplattform verschwunden, ihr bekommt dort am Montagnachmittag nur eine Fehlermeldung zu sehen. Sein zweiter Kanal HandofUncut, auf dem es längere Let's Plays zu sehen gibt, ist nicht betroffen.

Wir drücken HandofBlood natürlich die Daumen, dass alles so schnell wie möglich wieder beim Alten ist - schließlich ist er seit Jahren ein Freund der GameStar.

Unter anderem hat der YouTuber, der bürgerlich Maximilian Knabe heißt, eine grandiose Synchronrolle als Adolf Hitler in unserer Redaktionsfolge zu Wolfenstein 2 abgeliefert. Ihr könnt seiner Stimme ab Minute 3:20 lauschen. Auch mit Maurice, der 2022 selbst unter die Vollzeit-Streamer gegangen ist, stand Hänno schon mehrfach für gemeinsame Formate und Kollaborationen vor der Kamera.