Twitch ändert schon wieder die Regeln für Nacktheit, ist jetzt noch strenger als zuvor

Zuletzt versteckten auch Männer wie ShaneYiT ihre Körper hinter Zensurbalken.

Nachdem Twitch vor einigen Wochen seine Richtlinien für Nacktheit gelockert hatte und damit so spektakulär gescheitert war, dass die Änderungen keine 48 Stunden später zurückgenommen werden mussten, hat die Streaming-Plattform jetzt sein neuestes Regelwerk präsentiert.

Wie Angela Hession, Chief Customer Trust Officer, in einem Blogpost mitteilt, verbietet der neue Bekleidungsstandard nicht nur tatsächliche Nacktheit, sondern auch jede Andeutung oder den Anschein, dass Streamer ganz oder teilweise unbekleidet sein könnten.

Konkret gilt ab sofort Folgendes:

Streamer dürfen nicht vollständig oder teilweise nackt sein, einschließlich der Darstellung von Genitalien oder Gesäß.

Es ist nicht gestattet, Nacktheit zu implizieren oder anzudeuten, etwa durch Verdecken von Brüsten oder Genitalien mit Objekten oder Zensurbalken.

Die sichtbaren Umrisse der Genitalien sind auch bei Bedeckung verboten.

Das Streamen von nackten oder teilweise nackten Minderjährigen ist unter allen Umständen verboten.

Für Personen, die sich als Frauen präsentieren:

Die Brustwarzen müssen bedeckt sein, und der Unterbrustbereich darf nicht entblößt werden.

Dekolleté ist erlaubt, solange die Bedeckungsanforderungen erfüllt sind und klar erkennbar ist, dass die Streamerin Kleidung trägt.

Mit den neuen Regeln hofft Twitch, Grauzonen zu schließen, die zuletzt von Grenzgängern immer wieder ausgenutzt wurden. Sollten dennoch Schlupflöcher gefunden werden, dürfte das Trial & Error-Spiel um die richtige Formulierung der Richtlinien weitergehen.

Regeländerungen folgen auf ironisches Joy-Con-Meta

Die Änderungen folgen auf eine kleine Protestbewegung von männlichen Twitch-Streamern, die sich über die angedeutete Nacktheit von Streamerinnen wie Morgpie lustig machten. Beim sogenannten Joy-Con-Meta implizierten die Streamer Nacktheit durch die Verwendung von Zensurbalken, hinter denen sie dann demonstrativ mit ihren Joy-Cons Spiele spielten – was natürlich auch ein Euphemismus für etwas anderes sein könnte. Aber seht selbst:

