Harry Potter: Das Serien-Remake soll stolze zehn Jahre lang laufen, doch das ist wohl längst nicht alles

Für die Zukunft von Harry Potter in Serienform gibt es schon jetzt ambitionierte Pläne. Bildquelle: Warner Bros.

Harry Potter kehrt zurück. Allerdings nicht als Kinofilm, sondern in der Form einer neuen TV-Serie. Dabei wird die Geschichte nochmal von vorne erzählt, was sich über einen Zeitraum von bis zu zehn Jahren erstrecken könnte. Das gibt das Material immerhin auch her.

Jetzt stellt sich heraus: Bei einer Harry-Potter-Serie bleibt es vielleicht gar nicht. Das geht aus einem neuen Bericht von Deadline hervor. Demzufolge bewerben sich gerade unterschiedliche Autoren darum, das Drehbuch für das geplante TV-Projekt verfassen zu dürfen.

So befinden sich aktuell unter anderem Martha Hillier (The Last Kingdom), Kathleen Jordan (Teenage Bounty Hunters), Tom Moran (The Devil’s Hour) und Michael Lesslie (Die Tribute von Panem - The Ballad of Songbird & Snakes) im Rennen. Letztendlich könnten aber auch mehrere Autoren gleichzeitig an dem Harry-Potter-Remake arbeiten.

Es kommt vielleicht nicht nur eine Harry-Potter-Serie

Darüber hinaus besteht außerdem die Möglichkeit, dass dadurch Ideen für zusätzliche TV-Serien zustande kommen: Können Autoren von sich überzeugen, will man sie vielleicht für weiterführende Prequels, Sequels oder Spin-offs verpflichten.

Diesbezüglich ist zum aktuellen Zeitpunkt nichts in Stein gemeißelt. Dass Warner Bros. mehr aus der Harry-Potter-Marke herausholen will, ist aber nicht unbedingt überraschend. CEO David Zaslav bezeichnete die Fantasy-Reihe bereits mehrfach als Stützpfeiler für das eigene Unternehmen.

Außerdem spielten die insgesamt acht Kinofilme mit Daniel Radcliffe, Emma Watson und Rupert Grint weltweit über 7,7 Milliarden US-Dollar ein (via Box Office Mojo). An diesen Erfolg konnte die darauffolgende Filmreihe Phantastische Tierwesen allerdings nicht anschließen, die nach drei Teilen momentan auf Eis liegt.

Wann das geplante Serien-Remake von Harry Potter erscheinen soll, ist aktuell nicht bekannt. Infos zum Casting lassen ebenfalls noch auf sich warten, das Projekt befindet sich ohnehin noch in einem frühen Entwicklungsstadium. Fest steht aber zumindest schon einmal, dass mit J.K. Rowling die Romanautorin von Harry Potter als ausführende Produzentin an Bord und damit am kreativen Schaffensprozess beteiligt ist.

Kontroverse um J.K. Rowling Kommentare der Harry-Potter-Autorin J.K. Rowling über trans Personen führten wiederholt zu Kontroversen. Dieser Artikel erklärt Rowlings Aussagen und fasst Reaktionen von Betroffenen zusammen. Eine Übersicht der ganzen Kontroverse rund um JKR und auch Hogwarts Legacy findet ihr hier.

Was haltet ihr davon, dass Harry Potter als TV-Serie neu aufgelegt wird: Freut ihr euch auf die Adaption in Serienform oder könntet ihr guten Gewissens darauf verzichten? Was für Hoffnungen und Erwartungen habt ihr an das Remake der altbekannten Fantasy-Geschichte? Lasst es uns in den Kommentaren wissen - wir sind auf eure Meinung gespannt!