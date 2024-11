Nach The Raid: Einer der besten Action-Regisseure kehrt 2025 mit einem neuen Film für Netflix zurück

Tom Hardy kehrt nach Mad Max: Fury Road und der Venom-Trilogie für einen neuen Actionfilm zurück. Bildquelle: FX/BBC

Ihr liebt ordentliches Action-Kino, bei dem es gepflegt aufs Fressbrett gibt? Dann solltet ihr den neuen Film von Gareth Evans im Blick behalten. Der Regisseur von The Raid 1 und 2 und auch der TV-Serie Gangs of London meldet sich 2025 mit seinem neuesten Film zurück: Havoc.

Gareth Evans köchelt ein Action-Süppchen für Netflix

In dem Projekt, das als rasant-glühender Action-Thriller mit Anleihen aus dem Hongkong-Kino beschrieben wird, übernimmt Tom Hardy die Hauptrolle. Dabei spielt Hardy einen Polizisten namens Walker, der nach einem schiefgelaufenen Drogendeal den Sohn eines Bürgermeisters (Forest Whitaker) aus der Bredouille retten muss.

Havoc soll Anfang 2025 bei Netflix starten - ein konkreter Release-Termin ist aktuell nicht bekannt. Tatsächlich lässt der Film aber schon eine ganze Weile auf sich warten: Vor über fünf Jahren angekündigt, wurde Havoc eigentlich schon 2019 abgedreht. Allerdings scheiterte es sehr lange an der Terminfindung für Nachdrehs.

Jetzt gibt es aber endlich erste Bilder zu Havoc, von denen Empire eins exklusiv teilte, während ein paar weitere direkt von Netflix kommen. Werft am besten selbst einen Blick darauf:

Ein offizieller Trailer lässt aktuell noch auf sich warten. Doch wer Gareth Evans The-Raid-Filme liebt, dürfte ganz genau wissen, was uns Anfang 2025 bei Netflix erwartet: eine ordentliche Portion auf die Backen.

The Raid 1 und 2 gelten als moderne Action-Klassiker, die gleichermaßen Fans wie Kritiker begeistern. 2020 verantwortete Evans dann die ausgezeichnete TV-Serie Gangs of London, in der es vergleichbar rau zugeht.

1:18 The Raid 2 - Deutscher Trailer zum knallharten Action-Sequel von Regisseur Gareth Evans

Was passiert aktuell sonst im Action-Kino?

Was passiert aktuell sonst im Action-Kino?

So arbeitet zum Beispiel Zack Snyder an einem neuen Action-Thriller für Netflix, der aber wesentlich kleiner als Rebel Moon oder Army of the Dead ausfällt. Im kommenden Jahr sind außerdem gleich zwei neue Predator-Filme geplant, die beide auf ein jeweils ungewöhnliches Konzept setzen.

Währenddessen hat die Franchise-Chefin hinter James Bond verraten, wie die neue 007 auszusehen hat. Mehr Details gibt es in den entsprechenden Artikeln.