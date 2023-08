Heftiger Exploit in Diablo 4 bedroht die Ingame-Wirtschaft: »Das ist Wahnsinn…«

Das Balancing von Diablo 4 dürfte durch den jüngst entdeckten Glitch gehörig durcheinandergewirbelt werden.

Diablo 4 hat einst einen scheinbar makellosen Release hingelegt, doch seitdem geht es gefühlt immer weiter bergab. Das verbesserungswürdige Balancing, insbesondere was Zauberer und Barbaren angeht, aber auch der für viele Fans enttäuschende Patch 1.1.0 und der Start von Season 1 haben ihren Teil dazu beigetragen, dass die Stimmung vielerorts am Tiefpunkt ist.

Jetzt droht weiteres Unheil: Auf YouTube und in Sozialen Netzwerken verbreitet sich die Kenntnis über einen Glitch wie ein Lauffeuer. Der Bug erlaubt es Spielern, ihre Eternal-Charaktere in Seasonal-Realms zu übertragen und dadurch auch Items und Aspekte zwischen den beiden Welten hin und her wandern zu lassen.

Geht die Ingame-Wirtschaft bald hopps?

Soviel vorweg: Wir erklären euch in diesem Artikel nicht, wie der Exploit funktioniert. Wer es wirklich darauf anlegt, gegen die Regeln zu verstoßen, dürfte derzeit keine Probleme haben, an Tutorials zu gelangen.

Im Internet sind die Reaktionen zahlreich wie emotional: »Das ist der Wahnsinn…«, schreibt ein YouTube-Kommentator. Ich meine, das Spiel ist eh schon broken resümiert ein anderer User. Die Quellen verlinken wir hier nicht an dieser Stelle, da der Exploit dort im Detail gezeigt wird.

Der Exploit lässt sich schnell zusammenfassen: Eigentlich haben normale Eternal-Chars nichts auf den Seasonal-Realms verloren. Durch den Trick landen diese aber plötzlich doch in den neuen Gefilden und können dort sogar an die lukrativen Herzen gelangen, die sich im Anschluss im Eternal-Realm sockeln lassen. Ein Albtraum für das ohnehin in Schieflage geratene Balancing von Diablo 4!

12:50 Diablo 4 bringt einen dummen Patch und alle rasten aus

Auch Gold und andere Items lassen sich via Glitch transferieren, indem fleißig mit Seasonal-Charakteren Handel betrieben wird. Der Fehler stellt also eine reelle Gefahr für die Ingame-Wirtschaft dar. Blizzard dürfte inzwischen Kenntnis über den Bug haben, aber wann ein Fix erscheint, ist unklar.

Seasoncharaktere mit Level-100-Eternals boosten? Albtraumdungeons über den Eternal-Charakter öffnen und auf den Seasonrecken übertragen? Alles kein Problem. Der Exploit funktioniert sogar zwischen Hardcore- und normalem Modus. Ihr merkt also, weshalb hier schnell gehandelt werden sollte.

Der Exploit hat aber auch seine Tücken: Das Vortäuschen einer unterbrochenen Internetverbindung spielt hier eine Rolle und das kann einen bereits seit Launch existierenden Bug auslösen, der bereits vielen anderen Fans mit einer echten instabilen Leitung den Spielspaß vermiest hat. Der bewirkt, dass man sich plötzlich nicht mehr mit dem betroffenen Charakter einloggen kann.

Wie ist derzeit bei euch die Stimmung, was Diablo 4 angeht? Können euch selbst die gröbsten Bugs oder Balancing-Ungereimtheiten den Spielspaß am Monsterschnetzeln nicht vermiesen? Oder habt ihr Schwert, Bogen respektive Zauberstab bereits an den Nagel gehängt und wartet nun auf Path of Exile 2? Schreibt uns eure Meinungen gerne in die Kommentare!