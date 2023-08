Entwickler von Path of Exile 2 kommentiert Season 1 von Diablo 4: »Mir tut Blizzard leid«

Path of Exile 2 rückt näher, währned Diablo 4 mit seiner Season schwächelt.

Path of Exile 2 könnte in die Lücke vorstoßen, die Diablo 4 gerade offen lässt: Beides sind Action-Rollenspiele mit düsterem Setting, doch PoE 2 soll deutlich komplexer werden und will mehr Inhalt bieten. Doch trotz dieser Konkurrenz findet ein Entwickler mitfühlende Worte für Blizzard, die gerade mit Problemen in ihrer Season 1 kämpfen.

»Ein harter Lernprozess«

Jonathan Rogers, Director beim PoE-Entwickler Grinding Gear Games, spricht im Interview mit IGN darüber, was er von den aktuellen Problemen mit Diablo 4 hält. Das Spiel hat mit seinem Season-1-Update die Balance erschüttert und ein Teil der Fans ist unzufrieden mit den Endgame-Inhalten, für die es keine wirklichen Neuerungen gab. Außerdem kritisieren viele, dass sich Diablo 4 derzeit zäh und langsam anfühlt.

Rogers sagt dazu:

Ich meine, der Lernprozess für die Umsetzung eines Live-Spiels mit Seasons wie Diablo 4 ist hart. Wir haben unsere Lektionen darüber gelernt, wie man so etwas macht. Ehrlich gesagt, wenn ich mir das ansehe, kann ich nur denken: 'Mensch, das ist heftig'. Es ist eine wirklich schwierige Situation. Ich fühle sehr mit den Entwicklern, weil ich sicher bin, dass sie es gut meinen, aber ja, es ist eine harte Lektion, die man lernen muss.

Path of Exile läuft ebenfalls mit einem Season-Modell (mit sogenannten Ligen), die immer wieder weitreichende Änderungen einführen. Zum Beispiel haben im April 2023 sogar eure Waffen eigene Talentbäume bekommen.

Allerdings blickt das Spiel inzwischen auf sieben Jahre Entwicklungszeit zurück und die Entwickler hatten entsprechend viel Zeit, Erfahrungen zu sammeln. Das soll Path of Exile 2 zugute kommen, das im Juni 2024 in die Closed Beta starten soll.

Blizzard will Diablo 4 ebenfalls über viele Seasons hinweg laufen lassen und mit neuen Inhalten versorgen. Jede davon soll ein bestimmtes Thema haben, zum Beispiel Zombies. Dazu passend erscheinen dann neue Quests, Items, Storys und ein Battle Pass. Außerdem versuchen die Entwickler immer noch, die Balance zwischen den fünf Klassen mit Patches in den Griff zu bekommen.