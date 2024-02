Helldivers 2 ist zu erfolgreich für seine eigenen Server: »Kapazität erhöht, 5 Minuten später wieder voll«

Helldivers 2 soll sehr viel Spaß machen - zumindest, wenn man auf die Server kommt und überhaupt spielen kann.

Einer der besten Koop-Shooter hat einen der schlimmsten Launches. Wenn wir unseren Test mit diesen Worten einleiten, ist klar: Helldivers 2 hat technische Probleme. Der Multiplayer-Titel kämpft seit seinem Release mit überfüllten Servern, langen Warteschlangen und anderen Problemen.

Der bis dato erfolgreichste PlayStation-Titel auf Steam hat kürzlich gleich mehrere Fixes erhalten, um die Situation zu verbessern. Selbst das hat aber offenbar nicht geholfen.

Schon nach fünf Minuten wieder voll

Johan Pilestedt, der CEO des Helldiver-Entwicklers Arrowhead, hat ein Statement veröffentlicht, in dem er sich zur aktuellen Situation sowie den bereits getroffenen Maßnahmen äußert. Wenn ihr X (ehemals Twitter) meidet, findet ihr das Statement auch auf Steam.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Die bislang drei veröffentlichten Hotfixes sollten sich demnach um die größten technischen Probleme des Shooters kümmern, doch so wirklich geholfen hat es seinen Schilderungen nach nicht:

Belohnungen werden immer noch nicht freigeschaltet: Das Problem soll laut Pilestedt weiterhin bestehen, man benötige dafür noch weitere Wartungsarbeiten an den Servern. Betroffene User sollen es in der Zwischenzeit mit einem Neustart des Spiels versuchen.

Das Problem soll laut Pilestedt weiterhin bestehen, man benötige dafür noch weitere Wartungsarbeiten an den Servern. Betroffene User sollen es in der Zwischenzeit mit einem Neustart des Spiels versuchen. Login-Probleme bleiben bestehen: Die Entwickler haben die Gesamtkapazität der Server bereits von 250.000 auf maximal 360.000 Spieler erhöht - ohne Erfolg, nach rund fünf Minuten sollen die Server bereits wieder ans Limit gestoßen sein.

Abschließend versichert Johan Pilestedt den Fans erneut, dass das Team weiterhin mit Hochdruck an der Besserung der Situation arbeitet. Und ja, auch die fast schon obligatorische Entschuldigung wird ausgesprochen. Zunächst wolle Pilestedt seinen Technikern aber eine wohlverdiente Prise Schlaf gönnen.

Abseits der angespannten Server-Situation ist auch der umstrittene Anti-Cheat-Schutz nProtect GameGuard ein Gesprächsthema bei Helldivers-Spielern. Was ihr dazu wissen müsst und wie der Shooter in Zukunft mit neuen Inhalten versorgt werden soll, erfahrt ihr in den oben verlinkten Artikeln. Habt ihr Spaß mit Helldivers 2 - wenn ihr denn mal ins Spiel kommt? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!