Starship Troopers: Dank Helldivers 2 ist der Kultfilm von 1997 jetzt wieder voll im Trend

2023 erschien mit Extermination ein eigenes Spiel mit der Lizenz von Starship Troopers, konnte aber nicht annähernd die Spielerzahlen von Helldivers 2 erreichen.

Helldivers 2 bricht derzeit Rekorde und Erwartungen: Selbst gewaltige Steam-Blockbuster wie GTA Online und Baldur’s Gate 3 verschwinden derzeit im Rückspiegel des Koop-Shooters.

Der Erfolg ist sogar so groß, dass die Server regelmäßig unter dem Ansturm nachgeben und die Entwickler zu drastischen Maßnahmen zwingt.

Jetzt wirkt sich der Erfolg auch auf eine andere, weitaus überraschendere Weise aus, nämlich beim 1997 veröffentlichten Film Starship Troopers. Er gilt als eines der großen Vorbilder von Helldivers 2.

»Das ist unglaublich!«

Der Kultfilm von Regisseur Paul Verhoeven (Robocop, Total Recall) lieferte in vielerlei Hinsicht die Vorlage für die Helldivers-Marke und zeichnete bereits vor 27 Jahren eine zynische Zukunftsvision, in der eine quasi-faschistisch regierte Menschheit bereitwillig und unter großem Propaganda-Getöse abertausende Soldaten in einem Feldzug gegen Aliens (Bugs genannt) durch den Fleischwolf dreht.

Im Fahrwasser des Helldivers-Hypes ist Starship Troopers nun wieder angesagt: Wie eine Statistik von Television Stats zeigt, kletterte der Film in kürzester Zeit von Rang 109 auf Platz 45.

Sogar der Chef von Helldivers-Entwickler Arrowhead kommentiert die Zahlen und schreibt: »Das ist unglaublich!« Inzwischen ist Starship Troopers sogar unter den 25 beliebtesten Titeln und platziert sich damit neben brandaktuellen Kinofilmen wie Argylle oder Wonka.

Der Zusammenhang liegt auf der Hand: Helldivers 2 bedient sich großzügig bei Themen und Ton der Filmvorlage und inszeniert einen übertrieben-ironischen Kampf von entbehrlichen Soldaten gegen eine Alien-Bedrohung zum Schutz der »Super-Erde«.

Schon die Trailer nehmen sich dabei kein Stück ernst, seht selbst:

2:02 Im Trailer zu Helldivers 2 wird fleißig geballert, wenn die Freiheitskämpfer nicht gerade abkratzen

In 65 Jahren vom Roman zum Meme

Im Hintergrund rattert dabei unaufhörlich die Indoktrinierung mit »gelenkter Demokratie« und »Freiheit für die Galaxie«, die natürlich mit übertriebener Waffengewalt verbreitet wird.

Selbst die Terminiden aus Helldivers 2 erinnern frappierend an die Starship-Trooper-Bugs! Mehr zum Spiel erfahrt ihr hier:

Starship Troopers basiert auf dem gleichnamigen Roman von Robert A. Heinlein, der erstmals 1959 erschien. Das Buch wurde ursprünglich als Parabel zum Kalten Krieg aufgefasst, aber auch für seine militaristischen und xenophoben Themen kritisiert.

Der satirische Unterton kam erst mit der Verfilmung hinzu, den nun auch Helldivers 2 aufgreift. Memes aus dem Starship-Troopers-Film fluten seit Release des Spiels die Reddit- und Discord-Foren der Helldivers-Fans.