Twitch: Netflix-Star wird Streamerin, weil sie die Filmindustrie nicht mehr ertragen konnte

Die Netflix-Schauspielerin Grace van Dien widmet sich jetzt Twitch und wird Streamerin.

Auf die Streaming-Plattform Twitch haben sich in den vergangenen Jahren immer mehr Stars und Prominente verirrt. Unter anderem streamen hier inzwischen Formel-1-Fahrer Lando Norris, Schauspieler Jay Mewes (von Jay & Silent Bob) und Rapper Snoop Dogg regelmäßig.

Netflix-Sternchen Grace van Dien hat der Schauspielerei nun vollständig den Rücken gekehrt, um sich auf ihre Twitch-Karriere zu konzentrieren. Doch die Gründe, die für diese Entscheidung den Ausschlag gegeben haben, sind verstörend.

Schauspielerin beschreibt dunkle Seite der Filmindustrie

Wer ist das überhaupt? Grace van Dien ist eine junge Schauspielerin, die hauptsächlich durch Netflix-Produktionen bekannt geworden ist. In der Teenie-Serie Greenhouse Academy spielte sie eine Hauptrolle und in der vergangenen Staffel von Stranger Things konnte sie als beliebte aber problembehaftete Cheerleaderin Chrissy Cunningham viele Fans gewinnen.

Jetzt will Grace auch Twitch erobern: Bereits zum Release von Stranger Things - Staffel 4 im Sommer 2022 war die junge Schauspielerin kurz als Streamerin aktiv und konnte in Rekordzeit knapp 300.000 Follower gewinnen.

Nach diesem kurzen Ausflug ins Streaming ist Twitch aber jetzt eine echte Karriereoption geworden und Grace ist wieder regelmäßig online. Sie redet, malt, baut Möbel auf und spielt Valorant - was typische Twitch-Streamer nun mal so machen. Ihr findet sie unter dem Nickname BlueFille.

Falls euch ihr Nachname bekannt vorkommt: Ihr Vater ist übrigens Schauspieler Casper van Dien, den die meisten von euch wohl als Johnny Rico aus Starship Troopers kennen dürften. Der sympathische Papa lässt sich natürlich gelegentlich auch mal im Stream blicken:

Der Grund, warum van Dien zuletzt alle Schauspielrollen ablehnte und sich nun auf Twitch fokussiert, ist aber alles andere als erfreulich.

In ihrem letzten Stream enthüllte Grace, dass die Arbeitsbedingungen in der Unterhaltungsindustrie sich trotz der #MeToo-Bewegung offenbar nicht verbessert haben. So wollte der Produzent eines ihrer letzten Projekte sie dazu bringen, Sex mit ihm und einer zweiten Frau zu haben.

Einige Leute sind sauer auf mich, weil ich Schauspielprojekte abgelehnt und mich entschieden habe, mehr zu streamen, aber Tatsache ist, dass ich bei den letzten Projekten, an denen ich gearbeitet habe, nicht die besten Erfahrungen mit einigen der Leute gemacht habe, für die ich arbeiten musste, Beim Streaming kann ich mir aussuchen, mit wem ich abhänge, mit wem ich rede usw. Bei einem der letzten Filme, die ich gemacht habe, hat einer der Produzenten ein Mädchen eingestellt, mit dem er geschlafen hat, und dann hat er sie gebeten, mich zu fragen, mit ihnen einen Dreier zu machen. Das ist also mein Boss.

Grace sagt, dass sie auf das Angebot nicht eingegangen ist. Stattdessen war sie so sauer und hat geweint - was verständlich ist. Denn wenn schon eine junge Schauspielerin mit berühmten Eltern solche sexuellen Belästigungen über sich ergehen lassen muss, möchte man sich gar nicht vorstellen, wie es unbeschriebenen Blättern gehen muss.

