Helldivers 2 wird über Nacht zum erfolgreichsten PlayStation-Spiel der Steam-Geschichte

Ob das Entwicklerteam hinter Helldivers 2 auch so ausgelassen feiert wie dieser Soldat?

Der Koop-Shooter Helldivers 2 kann sich nicht über mangelnden Erfolg beklagen. Gerade mal einen Tag nach dem Release kann sich der Titel als erfolgreichstes PlayStation-Spiel der bisherigen Steam-Geschichte rühmen.

Richtig gelesen: Helldivers 2 wird von Sony vertrieben und befindet sich damit im illustren Kreis von solch Hochkarätern wie Horizon: Zero Dawn, God of War oder The Last of Us: Part 1.

Alle dieser genannten Titel hat Helldivers 2 schon nach 24 Stunden mühelos auf Steam überholt.

Schon über 80.000 Spieler gleichzeitig

Klar, in Zeiten eines Palworld mit seinen zum Zeitpunkt dieses Artikels 528.000 aktiven Spielern wirkt der Erfolg von Helldivers 2 mit seinen derzeit 60.000 Shooter-Fans fast schon mikrig.

Fakt ist aber: Kein PlayStation-Titel konnte bislang auf Steam so einschlagen. Das bisherige Allzeit-Hoch für Helldivers 2 beläuft sich gar auf rund 81.000 Spieler! Damit landet der Shooter auf Platz 14 der derzeit meistgespielten Steam-Spiele.

Die Kehrseite des Erfolgs: Die ersten Stunden nach Release hielten die Server oftmals dem Ansturm nicht Stand und Fans mussten immer wieder Ausfälle ertragen.

Die bisherigen Spielerzahlen für Helldivers 2 können sich mehr als sehen lassen.

Zum Vergleich: Der PC-Port des oben genannten Horizon: Zero Dawn kommt auf maximal 56.557 gleichzeitige Spieler. God of War kommt mit 73.529 Spielern Helldivers 2 immerhin noch recht nahe. Und The Last of Us: Part 1 ist mit 36.496 Spielern weit abgeschlagen.

Derzeit ist natürlich noch nicht abzusehen, ob der Erfolg von Helldivers 2 ungebremst weitergeht. Ein gutes Fundament für eine langfristige Zukunft hat der Shooter mit seinem imposanten Launch aber auf jeden Fall gelegt.

Wenn auch ihr euch jetzt für Helldivers 2 interessiert, haben wir wie gewohnt sofort das dicke Info-Paket am Start. Welche Systemanforderungen muss euer Rechner erfüllen? Welche technischen Probleme gibt es derzeit noch? Und welcher Gratis-Content soll in Zukunft erscheinen? Das alles erfahrt ihr in den oben verlinkten Artikeln. Habt ihr Spaß mit Helldivers 2? Lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen!