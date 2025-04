Henry Cavill gründet eigenes Spielestudio - Das Erstlingswerk soll »mit Witcher 3 den Boden aufwischen«

Star-Schauspieler Henry Cavill ist zur Rettung der Videospielwelt angetreten.

Henry Cavill macht jetzt ein Videospiel! Wie der beliebte britische Schauspieler kürzlich völlig überraschend auf der Business-Plattform LinkedIn bekannt gegeben hat, entsteht das AAAA-Rollenspiel beim von Cavill eigens dafür gegründeten Entwicklerstudio Moustache Interactive. Im Team sind zahlreiche Entwickler-Veteranen vertreten.

Schon die ersten Details zum Spiel dürften die Herzen von GameStar-Lesern höher schlagen lassen. Denn das Projekt, das bisher nur unter dem Codenamen »Gentleman« bekannt ist, soll ein düsteres Fantasy-Rollenspiel in einem ans europäische Mittelalter angelehnten Setting werden.

Selbstverständlich soll das Spiel über eine frei erkundbare, glaubhafte Open World verfügen, in der NPCs ihren eigenen Tagesabläufen nachgehen. Sinnlose Sammelaufgaben und endlose Fragezeichen soll es keine geben.

Im LinkedIn-Posting beschreibt Cavill sein Spiel folgendermaßen: »Mehr Freiheit als Elder Scrolls, dunkler als The Witcher, realistischer und rücksichtsloser als Kingdom Come 2.« Zum Beweis teilte der Schauspieler zudem einige frühe Screenshots, die bereits erahnen lassen, in welche Richtung sich Projekt Gentleman bewegen soll:

Kampfansage an The Witcher

Auf den Bildern ist ein prächtiges mittelalterliches Dorf zu sehen, das optisch ein wenig an The Witcher 3 erinnert. Cavill betont aber, deutlich größere Ambitionen zu haben: »Wir werden mit Witcher 3 den Boden aufwischen.« Es scheint so, als habe der Schauspieler seinen bitteren Ausstieg aus Netflix’ umstrittener Witcher-Serie noch nicht ganz überwunden.

Im Gegensatz zu den Witcher-Spielen sollt ihr in Cavills kommendem Spiel euren Charakter komplett frei erstellen können - beziehungsweise fast. Denn eine Einschränkung macht der Schauspieler dann doch: Im Charaktereditor werdet ihr nur die Optionen »viele Muskeln« und »super viele Muskeln« haben.

Auch mit dem ein oder anderen Warhammer-Easter-Egg werdet ihr wohl rechnen dürfen. »Wer weiß, vielleicht verirrt sich ja auch eine Space-Marine-Rüstung ins Mittelalter«, so Cavill. Der Schauspieler gilt als großer Warhammer-40K-Fan und zeigte in der Vergangenheit bereits mehrfach seine Figuren-Sammlung.

2:05 The Ministry of Ungentlemanly Warfare: Henry Cavill geht im Weltkriegs-Actionfilm auf Nazi-Jagd

Autoplay

Wer ist das Team hinter Projekt »Gentleman«?

Das Entwicklerstudio hinter Cavills neuem Rollenspiel besteht fast ausschließlich aus erfahrenen Branchen-Veteranen. Unter dem Dach von Moustache Interactive werkeln ehemalige Mitarbeiter unter anderem von Blizzard, Bioware und CD Projekt Red - beste Voraussetzungen also für ein Rollenspiel. Das Team soll künftig ein Büro in der Nähe von Cavills Haus im Londoner Stadtteil Kensington beziehen.

Das Startkapital für das erste Projekt des Studios will Cavill aus seinem Privatvermögen bereitstellen. Schon in der Vergangenheit war der Schauspieler mehrmals durch großzügige Spenden aufgefallen. Cavills Vermögen wird aktuell auf rund 50 Millionen US-Dollar geschätzt.

Henry Cavill dübelt jetzt nicht mehr nur Gaming-PCs zusammen, sondern auch Spiele. (Bild: instagram.com/henrycavill.)

Warum Henry Cavill jetzt ein Spiel macht

Doch warum wagt der Schauspieler ausgerechnet jetzt den Schritt unter die Spieleentwickler? Schließlich war das Jahr 2024 für die Branche vor allem ein Jahr voller Pleiten, Pech und Pannen. Zahlreiche Studios mussten schließen, über 14.000 Entwickler verloren ihren Job.

Doch für den Schauspiel-Liebling ist genau diese missliche Lage der Spieleindustrie der Grund, nun rettend einzuschreiten. Er sei schließlich selbst Gamer und wisse, wie viel gute Videospiele den Menschen da draußen bedeuten würden: »Wir PC-Spieler mussten in den letzten Jahren einfach genug schlechte Spiele ertragen«.

Doch ist dank Cavill jetzt Schluss: Projekt Gentleman soll »den großen Publishern zeigen, wie gute Spieleentwicklung heute geht. Ohne KI, ohne Battle Pass und Mikrotransaktionen.« Auf umstrittene Finanzierungsmodelle will Moustache Interactive vollständig verzichten. »Wir wollen wieder Rollenspiele machen wie vor 20 Jahren«, so Cavill.

Mit seinem Studio könnte Cavill einen Nerv getroffen haben. Auf LinkedIn bekommt der Schauspieler für die Gründung jedenfalls viel Lob. Erste Postings von Branchen-Experten à la Was ich aus Henry Cavills Firmengründung für mein eigenes Business gelernt habe zeigen, dass hier durchaus genialer Geschäftssinn im Spiel gewesen sein könnte.

Denn viele Spieler sehen ihre Wünsche in letzter Zeit von großen Publishern nicht ausreichend berücksichtigt. Sollte Cavill mit seinem Projekt Erfolg haben, wäre wohl unweigerlich der Superman der Spiele-Industrie. Und mit solch einem berühmten Gesicht wie Cavill könnte man wohl unweigerlich auch viele Spieler hinters Licht führen …