Herr der Ringe: Neuer Kinofilm hätte eigentlich 2026 kommen sollen, doch jetzt gibt's schlechte Nachrichten

Armer Sméagol. Kein leckerer Fisch, kein eigener Film, kein Schatz … Bildquelle: New Line Cinema

Eigentlich war alles schon angerichtet für ein neues Weihnachtsmärchen. Wir reden nicht vom Geschenke auspacken oder Schlittenfahren, sondern von einem Kinobesuch für einen neuen Herr-der-Ringe-Film. Im Dezember 2026 sollte The Hunt for Gollum eigentlich anlaufen. Daraus wird jetzt nichts.

Regisseur und Gollum-Darsteller Andy Serkis hat auf der Fan Expo Vancouver 2025 bestätigt, dass sich der neue Mittelerde-Streifen um ein sattes Jahr verspätet. Außerdem lässt er durchblicken, dass sich das Projekt noch in einem sehr frühen Stadium befindet.

Bye 2026, Willkommen 2027!

Das Film-Magazin The Direct hat auf der Messe ein kurzes Interview mit Andy Serkis geführt. Auf die Frage, ob der vor einiger Zeit kommunizierte Release 2026 eingehalten werden kann, hat der Regisseur aber schlechte Nachrichten für die Fans: Erst 2027 wird es soweit sein.

[Der Kinostart] ist nicht mehr 2026. Es war ursprünglich mal Dezember 2026. Jetzt ist es Dezember 2027.

Warum die Verschiebung? Genaue Gründe für die Verspätung um ein sattes Jahr nach hinten nennt Serkis nicht. Er lässt aber durchblicken, dass der Film noch weit von einem Drehstart entfernt ist. Man habe gerade erst mit dem Drehbuch angefangen. Die Kameras sollen dann 2026 anlaufen:

Wir stehen noch ganz am Anfang des Schreibprozesses. Wir werden später in diesem Jahr mit den Vorbereitungen beginnen. Die Vorbereitungen nehmen eine Menge Zeit in Anspruch, sechs oder sieben Monate, und dann werden wir nächstes Jahr drehen. Deshalb erst der Veröffentlichungstermin im Dezember 2027.

Was können wir von The Hunt for Gollum erwarten?

Ihr habt also noch fast zwei Jahre Zeit, um euch hier auf GameStar.de alles Wissenswerte zum neuen Gollum-Film anzulesen. Fangt doch am besten jetzt gleich damit an!

Der Cast

Noch gibt es kaum offizielle Neuigkeiten zur Besetzung, dafür aber viele Gerüchte und Fan-Theorien. Klar ist, dass Andy Serkis nicht nur auf dem Regiestuhl sitzen, sondern am Set auch wieder die Motion-Capturing-Parts für die CGI-Figur Gollum übernehmen wird.

Bei den anderen Altstars ist ein Comeback fraglich. Gandalf-Darsteller Ian McKellen wäre bei Drehstart 2026 bereits 87 Jahre alt, hat aber definitiv Lust auf einen weiteren Ausflug nach Mittelerde.

Auch Viggo Mortensen, der erneut den zentralen Charakter Aragorn mimen soll, hat bereits 66 Frühlinge erlebt und für eine Rückkehr eine Bedingung gestellt. Ein weiterer Star der Herr-der-Ringe-Trilogie hat große Lust auf ein Comeback, nämlich Orlando Bloom als Elb Legolas. Der 48-Jährige plädiert auch ganz offen für den Einsatz von verjüngendem CGI.

Es ist fraglich, ob Ian McKellen mit 87 Jahren noch immer so elegant das Schwert schwingen könnte wie anno 2003 in »Die Rückkehr des Königs«. Bildquelle: New Line Cinema

Die Handlung

Die Geschichte von The Hunt for Gollum greift eine kleine Passage der Bücher auf, in der Gandalf dem jüngst zum Ringbesitzer gewordenen Frodo von seiner Suche nach dem Geschöpft Gollum berichtet. Später beim Rat von Bruchtal liefert der Zauberer noch wichtige Details nach.

Gemeinsam mit dem Waldläufer Aragorn streift Gandalf durch Mittelerde, bis er die vom Einen Ring besessene Kreatur schließlich aufspürt. Es folgt ein Verhör, das Gandalf wichtige Details zu den Plänen des wieder erstarkenden dunklen Herrschers Sauron verrät.

Was dann noch so alles passiert, verraten wir noch nicht - dafür ist dann ja der Film da.

Einen Namen werden wir mit Sicherheit nicht im Abspann entdecken: Hugo Weaving. Der Darsteller des mächtigen Halbelben Elrond hat nämlich keine Lust auf eine Rückkehr ans Film-Set in Neuseeland. Warum genau er sich so vehement gegen ein Comeback ausspricht, erfahrt ihr im oben verlinkten Artikel. Schaut gerne mal rein!