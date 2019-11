Hideo Kojima, der Entwickler von Spielen wie Metal Gear Solid und Death Stranding, hat ein Faible für Hollywood. Das merkt man auch seinem neuesten Werk an: Über sieben Stunden an Zwischensequenzen stecken insgesamt im Spiel. Und dafür hat er sogar Schauspiel-Schwergewichte wie Mads Mikkelsen oder Léa Seydoux rekrutiert. In Zukunft will die Designer-Legende diesem Interesse verstärkt nachgehen und Filme produzieren.

Das erklärte er in einer Dokumentation gegenüber der BBC, die Kojima Productions kurz vor der Veröffentlichung von Death Stranding für die Playstation 4 besuchen konnten. Dabei gibt es auch kein »vielleicht« oder ähnliches, sondern die direkte Aussage, dass sich die Firma in das Filmgeschäft vorwagen wird.

Kojima erklärt, dass Filme, Fernsehserien und Videospiele in Zukunft - vor allem dank Streaming - in direkter Konkurrenz miteinander stehen werden: Man wird alles konsumieren können, egal wo man sich befindet. Das soll sich auf die Medien selbst auswirken. Und der Designer ist sehr daran interessiert zu sehen, in was sich dadurch Spiele entwickeln werden.

Sehr bezeichnend: Im Gegensatz zu vielen anderen großen Entwickerstudios, lässt Kojima die Trailer zu seinen Spielen nicht von einer professionellen Firma schneiden, sondern setzt sich selbst an die Schnittsoftware.

Death Stranding selbst erscheint am 8. November für die Playstation 4. Nachdem es lange Zweifel um eine spätere PC-Version gab, kündigte Kojima diese am 28. Oktober 2019 für Sommer 2020 an. Unsere Kollegen von der GamePro haben sich das Werk bereits angesehen. Tester Hannes Rossow ist überzeugt und kann nur wenige Mängel finden.

