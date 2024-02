Fans von Metal Gear sind überzeugt: Neues Kojima-Spiel wird der spirituelle Nachfolger

PlayStation Studios und Kojima Productions tun sich zusammen, um ein Action-Spionage-Spiel mit einer neuen IP zu entwickeln.

Ein Action-Spionage-Spiel von Hideo Kojima? Was nicht nur für Fans eindeutig nach Metal Gear Solid klingt, ist in Wahrheit ein laufendes Projekt einer neuen Marke in Zusammenarbeit mit Sony.

Doch nur weil kein Metal Gear draufsteht, heißt es nicht, dass kein Metal Gear drin ist – zumindest, wenn es nach einigen Fans des Franchises geht. Diese sehen darin nämlich einen spirituellen Nachfolger.

Was wissen wir über das neue Spiel?

Auf der State of Play am 31. Januar 2024 hat der Spielentwickler Hideo Kojima nicht nur erstmals Death Stranding 2: On the Beach gezeigt, sondern auch ein kommendes Action-Spionage-Spiel angekündigt. Es trägt den Arbeitstitel Project Physint, soll die Grenzen zwischen Videospiel und Film übertreten und entsteht in Zusammenarbeit mit den PlayStation Studios.

Die Zeichen sind da und die Hoffnung ist groß

Wieso nur ein geistiger Nachfolger? Metal Gear Solid ist eine beliebte und langjährige Reihe von Action-Spionage-Spielen, die ursprünglich von Hideo Kojima stammt. Jedoch liegen die Rechte an der IP bei Konami, die sich 2015 unliebsam von dem legendären Spieleentwickler getrennt haben.

Seitdem ist 2018 mit Metal Gear Survive lediglich ein neues Spin-Off erschienen, das jedoch nur wenig mit der Hauptreihe zu tun hat. Die Lust nach einem neuen Teil oder zumindest einem vergleichbaren Spiel ist demnach groß.

Die Fans sind sich sicher: Die Ankündigung ist auch prominent im Subreddit von Metal Gear Solid vertreten. Dort schreibt der Nutzer GUNS_N_BROSES, wie sehr er sich wünscht, dass Project Physint ein spiritueller Nachfolger von Metal Gear Solid wird. Daraufhin antwortet der Nutzer DarahOG:

Action-Spionage ist viel zu spezifisch, um kein spiritueller Nachfolger zu sein. Ich weine vor Freude.

Scrollt ihr in dem Beitrag weiter nach unten, seht ihr, wie sich die Interpretation und die Euphorie nahezu durch die gesamte Community zieht. Man ist sich sicher, dass es eine spirituelle Rückkehr geben wird.

Sony bestärkt den Verdacht: Herman Hulst, Vorsitzender von PlayStation Studios, sagt, dass er Kojima seit einigen Jahren ermutigt, etwas neu zu erfinden , was nun durch Physint verkörpert wird. Da sich die Metal-Gear-Serie nach dem Zerwürfnis zwischen Kojima und Konami stark verändert hat, hofft Sony wohl, diese Lücke mit einer neuen Marke vom ursprünglichen Creator füllen zu können.

