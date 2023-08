Nach The Witcher schnappt sich Henry Cavill die nächste große Fantasy-Rolle

Dank The Witcher ist Henry Cavill bereits im Umgang mit dem Schwert geübt. Das dürfte sich beim Highlander-Reboot des John-Wick-Regisseurs allemal auszahlen. Bildquelle: Netflix

Es kann nur einen geben! Also damit meinen wir nicht nur Henry Cavill, sondern auch den Highlander. Nach The Witcher bringt der (ehemalige) Geralt-Darsteller die legendäre Fantasy-Reihe zurück und dabei ist mit Regisseur Chad Stahelski sogar ein echter Action-Spezialist an Bord.

Die (lange) Rückkehr des unsterblichen Schwertkämpfers

Tatsächlich befindet sich das Highlander-Reboot schon eine ganze Weile in Entwicklung. Seit 2008 ranken sich bereits Gerüchte um eine Wiederbelebung der Reihe, im selben Atemzug wurden Filmemacher wie Justin Lin oder Juan Carlos Fresnadillo in den Topf geworfen. Seit 2016 ist Stahelski am Drücker (wie TheHollywoodReporter berichtete) und 2021 wurde dann (via Deadline) bestätigt, dass im Reboot Henry Cavill auf seinen eigenen Hals aufzupassen hat.

Falls ihr euch fragt, um was es in Highlander überhaupt geht: Im 1986 veröffentlichten Original mit Christopher Lambert, Sean Connery und Clancy Brown bekriegen sich (fast) unsterbliche Schwertkämpfer, die einander nur durch das Abtrennen des Kopfes töten können. Den offiziellen Trailer zum 30. Jubiläum des Films könnt ihr euch wie folgt ansehen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Was der John-Wick-Regisseur zum Highlander-Reboot verrät

Highlander zog mehrere Filmfortsetzungen, TV-Serien und Comics nach sich, jetzt soll Chad Stahelski (John Wick 1-4) der altgedienten Reihe neues Leben einhauchen. Wann genau sein Highlander-Reboot mit Henry Cavill in den Kinos starten soll, ist aktuell nicht bekannt.

Dafür liefert Stahelski jetzt im HappySadConfused-Podcast jetzt ein Update zu seinem Reboot und verspricht: Die Rückkehr von Highlander braucht so lange , weil er dabei unbedingt alles richtig machen und die eigentliche Qualität der Story nicht mindern will:

Ich denke, dass wir mittlerweile ein paar richtig gute Elemente haben. Der Clou bei einer Tagline à la Es kann nur einen geben ist, dass du nicht gleich jeden bei jedem ersten Auftritt töten kannst. Ich verrate es euch zuerst: Unsere Geschichte dreht sich vor allem um die gleichen Charaktere, aber wir weben auch Elemente aller TV-Serien ein und der Film soll ein bisschen ein Prequel sein und gleichzeitig The Gathering [Anmerkung der Redaktion: ein mythischer Effekt, der verschiedene Highlander zusammenführt] vorbereiten, damit wir viel Raum haben, um die Marke auszubauen.

Übrigens: Zu Highlander gibt es ein legendär schlechtes Videospiel für den guten, alten C64. Was das kann beziehungsweise nicht kann, erfahrt ihr in unserem ausführlichen Plus-Report.

Zurück zum Thema: Nachdem Henry Cavill nicht länger als Hexer Geralt oder Superman zu sehen sein wird, hat sich der Schauspieler ein paar spannende neue Rollen gekrallt. So soll Cavill eine leitende Position und auch eine Rolle in Amazons geplanter Warhammer-40K-Serie übernehmen und ein lange fertig gedrehter Spionage-Film (nein, nicht James Bond) mit ihm wartet auf seinen Release. Mehr dazu erfahrt ihr unter den folgenden Links:

Habt ihr den Fantasy-Klassiker Highlander bereits gesehen? Wenn ja, wie gut habt ihr den Film mit Christopher Lambert und Sean Connery in Erinnerung? Freut ihr euch auf das Reboot mit Henry Cavill von Chad Stahelksi? Was für Hoffnungen und Erwartungen habt ihr an die Neuauflage? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!