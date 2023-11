Ja, Henry Cavills neuer Fantasy-Film behält sich die größte Stärke des 37 Jahre alten Originals bei

Highlander statt Hexer: Henry Cavill hat sich von The Witcher verabschiedet, für die Neuauflage eines 37 Jahre alten Fantasy-Klassikers zückt der Schauspieler aber erneut das Schwert. Bildquelle: Netflix

Egal, ob ihr mit dem originalen Highlander von 1986 etwas anfangen könnt oder nicht - beim Soundtrack düften sich so gut wie alle Film-Fans einig sein: Was die legendäre Rockband Queen mit Songs wie Who Wants to Live Forever oder A Kind of Magic beigesteuert hat, ist einfach ein Brett.

Kein Wunder also, dass die Neuauflage von Highlander auch dieses Vermächtnis des mittlerweile 37 Jahre alten Originals nicht ignorieren will. Chad Stahelski bestätigt im Gespräch mit The Wrap, dass sein Reboot die Queen-Lieder definitiv zurückbringen wird. Was genau der Regisseur von Filmen wie zum Beispiel John Wick damit vorhat, verrät der allerdings nicht.

Ein epischer Soundtrack für einen epischen Film

Dass Queen dabei selbst involviert ist, wäre übrigens nicht komplett ausgeschlossen. Aktuell befindet sich die Band noch immer auf Tour, während Adam Lambert anstelle des 1991 verstorbenen Freddie Mercury singt. Dabei handelt es sich aber um bloße Spekulation und Fans sollten sich definitiv gedulden, in welcher Form die Queen-Songs ihr Comeback feiern.

1986 holte Regisseur Russell Mulcahy für Highlander Queen ins Boot, die für den Action-Fantasy-Film eigene Rockballaden komponierten. Das Ergebnis ist ein unvergesslicher Soundtrack, der Highlander zumindest in ganz bestimmten Aspekten zeitlos erscheinen lässt. Unsere Kollegen von Filmstarts setzten deswegen das Abenteuer von Christopher Lambert als Connor MacLeod auf Platz 10 der besten 50 Soundtracks aller Zeiten.

Ihr wollt euch davon selbst überzeugen? Dann spitzt mal die Ohren:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Was bisher über die Highlander-Neuauflage bekannt ist

Wann der Film in den Kinos starten könnte: Für den Highlander-Reboot hat sich Regisseur Chad Stahelski nun ein Budget von 100 Millionen US-Dollar und Henry Cavill für die Hauptrolle gesichert. Mit dem Dreh soll es im Jahr 2024 losgehen, ein offizieller Kinostart ist derweil nicht bekannt - ein Release im Jahr 2025 wäre aber nicht allzu unrealistisch.

Ein neues Film-Franchise: Der neue Highlander soll dabei den Grundstein für ein frisches Film-Franchise legen - damit sind gleich mehrere Fortsetzungen nicht ausgeschlossen. Zum originalen Highlander selbst gab es natürlich in den letzten Jahrzehnten mehrere Sequels und TV-Serien, die aber allesamt nie an den ersten Teil heranreichen konnten.

Übrigens: Wollt ihr mehr zu den neuen Rollen des ehemaligen Witcher- und Superman-Darstellers Henry Cavill wissen, dann haben wir für ein paar interessante Links für euch in der Hinterhand.

Was haltet ihr davon, dass Highlander ein 100 Millionen Dollar teures Reboot mit Henry Cavill in der Hauptrolle spendiert wird: Freut ihr euch auf die Neuauflage oder könntet ihr guten Gewissens darauf verzichten? Was für Hoffnungen und Erwartungen habt ihr an den Film von Regisseur Chad Stahelski? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!