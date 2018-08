Hitman 2 - Alle Missionen aus dem Vorgänger mit neuen Features spielbar

Wer die erste Season von Hitman besitzt, der darf sich über ein kostenloses Upgrades aller Missionen in Hitman 2 freuen: Wie Entwickler IO Interactive auf Twitter bekanntgibt, werden alle Schauplätze des Vorgängers auch in Hitman 2 enthalten sein.

Sie werden zudem alle Verbesserungen des kommenden Spiels enthalten, wie zum Beispiel die neue KI, hübschere Grafik, Waffen und Items und auch neue Spielmodi.

Die Ankündigung lässt offen, wie Spieler, die Hitman Season 1 nicht gekauft haben, an die alten Missionen kommen. Vermutlich wird es für die erste Staffel auch eine Kaufoption geben, um Hitman 2 zu erweitern. Das Spiel erscheint am 13. November 2018.

// INTEL INCOMING //

HITMAN Season 1 missions will be updated and playable within #Hitman2.



Welcome to a World of Assassination, Agents. pic.twitter.com/oYIB8LozeF — HITMAN (@Hitman) August 20, 2018

Solltet ihr mehr über den Titel erfahren wollen, lest unsere ausführliche Preview zu Hitman 2 oder schaut euch das passende Video unter dem Artikel an.

In Hitman 2 hat Agent 47 wieder einige frische und coole Tricks auf dem Kasten, um in den großen Sandbox-Leveln seine Ziele äußerst kreativ auszuschalten. Dazu gehören neue Verkleidungen und auch der von Fans so geliebte Sniper-Koffer ist zurück.

