IO Interactive hat bereits im Vorfeld der E3 2018 mit Hitman 2 einen Nachfolger zum Reboot angekündigt. Auf der PC Gaming Show gab es nun erstes Gameplay aus dem neuen Miami-Level zu sehen. Ihr findet den Trailer über der News.

In Miami tut Auftragskiller Agent 47 natürlich das, was er am besten kann: Schleichen, Dinge zur Ablenkung manipulieren oder werfen, sich als andere Figuren verkleiden und morden. Wie die Schauplätze Paris, Sapienza und Co. im Vorgänger, fällt Miami extrem detailliert aus. Insgesamt sollen sechs neue Level in der zweiten Staffel hinzukommen, die wieder umfangreiche Sandbox-Umgebungen bieten. Optisch reichen die verwinkelten Gassen über das lebhafte Motorsport-Event in Miami bis hin zu einem düsteren Regenwald.

Eskalationen & Elusive Targets kehren zurück

Beeindruckend ist vor allem, dass die einzelnen Orte bis zu 1.000 Personen darstellen können sollen. Es wird also möglich sein, in Menschenmengen unterzutauchen. Neben den typischen Sandbox-Spielmechaniken, die uns extrem freies Vorgehen ermöglichen, kehren Spezial-Missionen wie Eskalationen oder die nur für begrenzte Zeit verfügbaren Elusive Targets zurück.

Allerdings ist nicht von einem Episoden-Format wie beim Vorgänger die Rede, auch wenn die Geschichte weitererzählt wird. Vermutlich keine schlechte Idee, schon im Test zum Vorgänger äußerten wir uns mit gemischten Gefühlen über das Episodenformat. Hitman 2 wird am 13. November für PC, PS4 und Xbox One veröffentlicht. Wer jetzt vorbestellt, darf das Mini-Spiel Sniper Assassin Mode schon ab jetzt spielen. Hier darf man nicht nur allein, sondern auch gemeinsam im Koop spielen.

