Dass der glatzköpfige Auftragsmörder zurückkehren würde, war ja bereits hinlänglich bekannt. Jetzt wurde Hitman 2, die Fortsetzung des Stealth-Spiels von 2016, offiziell angekündigt. Hitman 2 erscheint am 13. November 2018 für PC, PS4 und Xbox One. Von einer Aufteilung in Episoden wie beim Vorgänger, ist diesmal jedoch keine Rede mehr.

Die Macher versprechen für Hitman 2 wieder große und detaillierte Sandbox-Level, in denen Agent 47 sich kreativ mit jeder Menge Werkzeugen, Waffen, Verkleidungen und Stealth-Techniken austoben und unterschiedliche Handlungsverläufe auslösen.

Ein Schauplatz von Hitman 2 wird die berühmte US-Küstenstadt Miami sein. Dort gilt es, während eines Autorennens eine Zielperson zu finden und lautlos auszuschalten. Ein weiterer Auftrag spielt offenbar im Urwald - weitere Details dazu sind aber noch nicht bekannt. Jeder Schauplatz soll aber wie gewohnt vielfältige Lösungswege bieten.

Hitman 2 erzählt die Story des Vorgängers weiter. Agent 47 begibt sich dabei auf die Jagd nach dem mysteriösen Shadow Client, um ihn und seine Miliz zu Fall zu bringen.

Koop-Modus

Erstmals in der Geschichte der Hitman-Reihe, wird man in Hitman 2 nicht ausschließlich allein unterwegs sein: Im neuen und eigenständigen Spielmodus Sniper Assassin, kann man entweder allein in der Rolle von Agent 47 oder auch zu zweit antreten und Ziele ins Visier nehmen.

Wer eine beliebige Version Hitman 2 vorbestellt (es gibt Standard, Silber, Gold und Collector's Edition), kann den allein lauffähigen Sniper-Assassin-Modus bereits ab sofort spielen.

Unsere Kollegen von GamePro haben den Koop bereits ausprobiert und verraten in ihrem Kurzfazit, wie sich Hitman 2: Sniper Assassin spielt.

Im offiziellen Live-Stream stellen die Entwickler Hitman 2 genauer vor. Ihr könnt die Übertragung aktuell hier sehen: