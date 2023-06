Auf Steam ist gerade ein hochgelobter Überraschungs-Hit 2023 zum ersten Mal reduziert

Auch der Fischhändler freut sich über den Rabatt, man sieht es ihm nur nicht an.

Mit Dredge erschien im März 2023 ein sehr ungewöhnliches Spiel, das schnell zum Überraschungserfolg wurde: Als kleines Singleplayer-Spiel konnte sich das Adventure zwar keiner beeindruckenden Spielerzahlen rühmen, steht aber bis heute bei 95 Prozent positiven Bewertungen auf Steam. Jetzt ist der Titel zum ersten Mal reduziert.

Was ist Dredge?

Dredge ein Genre zuzuschreiben ist nicht einfach: Es ist eine Mischung aus Adventure und Fischerei-Simulation, mit einer Prise Horror und Erkundung. Ihr steuert ein kleines Fischerboot über den Ozean, fangt allerlei Meeresgetier, hebt gesunkene Schätze und verkauft sie an Inseln, um euer Boot zu verbessern und so wertvollere Fische fangen zu können.

Gleichzeitig erzählt Dredge eine düstere Lovecraft-Horrorgeschichte: Ihr erledigt Quests für seltsame Gestalten und entdeckt mysteriöse Bauten an verlassenen Küsten. Nachts warten außerdem unbekannte Schrecken auf dem offenen Meer. Seid ihr zu lange in der Dunkelheit unterwegs, können euch Monster jagen, oder ihr werdet vor Angst verrückt. Warum Dredge mit seinem Konzept so faszinierend und einzigartig ist, erklärt euch Natalie im Video:

16:10 Dredge ist der beste Horror seit langem!

Auf Steam bekommt ihr das Spiel nun zum ersten Mal etwas günstiger: Dredge ist um 20 Prozent reduziert, und kostet statt 25 nur 20 Euro. Falls Fischerei-Horror genau das richtige für euch ist, wäre also jetzt ein guter Zeitpunkt, um zuzuschlagen.

Ihr seid euch unsicher, ob Dredge euch gefällt, oder wollt warten bis es noch günstiger wird? Falls ihr trotzdem auf der Suche nach neuen Spielen seid, werdet ihr bei uns natürlich fündig:

Was haltet ihr von Dredge? Habt ihr zum ersten Mal von dem außergewöhnlichen Adventure gehört und seid neugierig geworden? Steht das Spiel schon länger auf eurer Wunschliste und wandert jetzt in den Warenkorb? Oder könnt ihr mit der Mischung aus Fischerei-Sim und Horror gar nichts anfangen? Schreibt es gerne in die Kommentare!