Bei Steam sind gerade 11 fantastische Spiele stark reduziert

Ghostrunner, Plague Tale und Tomb Raider sind nur drei von vielen lohnenswerten Angeboten.

Zugegeben. Die Mitte der Woche ist eigentlich schon vorbei - die Angebote auf Steam bleiben aber bestehen. Mit einem Tag Verspätung stellen wir euch also diese Woche auch wieder derzeit reduzierte Titel vor, die zumindest einen Blick wert sind. Weil es sich um echte Ausnahmespiele handelt oder sie gerade unschlagbar günstig zu haben sind.

Highlight der Woche: Ghostrunner

8:22 Ghostrunner - Test-Video zum blutigen Cyberpunk-Mirror's-Edge - Test-Video zum blutigen Cyberpunk-Mirror's-Edge

Genre: Action | Release: Oktober 2020 | Preis & Rabatt: 9 Euro (70 Prozent reduziert)

Ghostrunner ist der reinste Cyberpunk-Rausch. Als ehemaliger Bodyguard Jack werft ihr euch eine fetzige Jacke samt Kapuze über, schnappt euch ein Hightech-Katana und geht dann auf einen unheimlich befriedigenden Rachefeldzug. Wie ein Ninja bewegt Jack sich dafür durch die neonbeleuchteten Gassen einer futuristischen Stadt und wir sorgen dafür, dass er weder in die schwindelerregende Tiefe stürzt noch von einem der zahlreichen Widersacher umgehauen wird.

Ghostrunner bietet neben seinem rasanten Kampfsystem auch famose Parcour-Action, die stark an Mirrors Edge erinnert. In Kombination mauserte sich Ghostrunner zu einem echten Geheimtipp, der unseren Redakteur Alex etwa bis heute verzückt. Jetzt ist der bis lang beste Zeitpunkt, um dieses Action-Fest nachzuholen, denn auf Steam kostet Ghostrunner momentan so wenig wie noch nie.

Weitere lohnenswerte Angebote

Alle Angebote im Preisvergleich

Steam ist nicht der Nabel der Welt und womöglich gibt es da draußen noch andere Stores, in denen aktuell die gleichen Spiele noch günstiger sind. Wir machen den Preisvergleich.

Spiel Steam GOG Epic Gamesplanet A Plague Tale: Requiem 24,99€ 25,05€ 49,99€ 44,99€ Call of Duty: Modern Warfare 19,97€ - - - Coffee Talk 7,67€ 6,49€ 9,99€ - Dredge 19,99€ 19,99€ - 21,24€ Forza Horizon 5 29,99€ - - - Ghostrunner 8,99€ 10,54€ 29,99€ 26,99€ Inscryption 11,99€ 11,99€ 19,98€ 17,99€ Oxygen Not Included 7,81€ - 22,99€ - Pathfinder: Kingmaker 3,99€ 3,99€ 19,99€ - Planet Zoo 11,24€ - - 9,99€ Shadow of the Tomb Raider 9,90€ - 39,99€ 35,64€

Natürlich sind das noch lange nicht alle Angebote, die ihr momentan auf Steam oder in anderen Stores entdecken könnt. Verratet uns also gerne, ob ihr noch weitere spannende Spiele gefunden habt und erzählt uns in den Kommentaren, warum sie sich eurer Meinung nach ganz besonders lohnen könnten. Schreibt auch, ob euch unsere Empfehlungen zusagen!