Hogwarts Legacy: Im Rollenspiel versteckt sich ein gefürchtetes Geschöpf aus den Filmen

Das mysteriöse Todesomen ist in Hogwarts Legacy ziemlich real. Und bissig.

Du hast den Griiiimm! Mit diesem Satz schockiert Wahrsagerin Professor Trelawney in »Harry Potter und der Gefangene von Askaban« die halbe Klasse. Die andere Hälfte hat keine Ahnung, wovon sie redet - falls es euch genauso geht, frischen wir euer Gedächtnis gleich wieder auf.

Ihr solltet nämlich unbedingt über den Grimm Bescheid wissen, damit ihr ihm in Hogwarts Legacy nicht plötzlich gegenübersteht - denn das geht für Unvorbereitete schnell tödlich aus.

Der Grimm in Hogwarts Legacy

Was war nochmal der Grimm? Dahinter verbirgt sich das schlimmste Todesomen. Wer zum Beispiel einen Grimm beim Teesatz-Lesen sieht, wird in kürzester Zeit auf grausame Weise ums Leben kommen. Behaupten zumindest die Wahrsager der Zaubererwelt. Der Grimm sieht aus wie ein riesiger schwarzer Hund mit rot glühenden Augen. Er kommt im dritten Harry-Potter-Band und dessen Verfilmung vor, entpuppt sich darin aber als etwas ganz anderes.

Der mörderische Riesenhund lauert in einer Höhle südwestlich von Hogwarts auf euch, in der auch Untote und ein Weißer Wolf zuhause sind. Hier seht ihr, mit was für einer Wut sich die Bestie auf euch stürzt, wenn ihr sein Versteck betretet:

Tipps für den Kampf gegen den Grimm

Um eine realistische Chance gegen den Grimm und seine Kameraden zu haben, solltet ihr schon weit fortgeschritten sein und ein ordentliches Arsenal an Zaubern bereithalten. Gegen die Inferi helfen nur Feuerattacken. Natürlich könnt ihr auch auf die unheimlich mächtigen Chinesischen Kaukohl-Köpfe zurückgreifen, die kriegen sogar ausgewachsene Bergtrolle in Sekundenschnelle klein.

Tipp für hogwarts legacy Eine völlig übermächtige Geheimwaffe: Kohlköpfe von Stephanie Schlottag

Denkt ans Ausweichen, denn das Todesomen ist ziemlich schnell und springt euch gerne mal aus der Distanz an. Bleibt auf Abstand und haltet drauf - und vergesst nicht, dass der Grimm noch von einem Weißen Wolf unterstützt wird. Immerhin kein Werwolf, den findet ihr wo anders.

Der Grimm kann leider nicht wie viele andere magische Kreaturen gezähmt werden - dabei hätte er sich im Raum der Wünsche bestimmt pudelwohl gefühlt!

Seid ihr dem höllischen Hund schon in die Quere gekommen? Oder macht ihr euch jetzt erst auf die Jagd nach ihm und seinen Untoten-Freunden?