Hogwarts Legacy - Fans entdecken eine völlig übermächtige Geheimwaffe: Kohlköpfe

Der Kohl schlägt zurück: Im Rollenspiel Hogwarts Legacy hat das oft verschmähte Gemüse offenbar endgültig genug davon, nur als Beilage auf Tellern zu landen. Stattdessen ist es zu einer der mächtigsten Waffen geworden, die sogar ausgewachsene Trolle in Sekundenschnelle schreddert - kein Witz, es gibt Videobeweise. Soll nochmal einer sagen, Kräuterkunde wäre nutzlos!

Wir erklären euch, wie auch ihr zum ultimativen Gemüsekrieger werdet und den Chinesischen Kaukohl einsetzt. Beschwert euch aber nicht, wenn euch nachher ein paar Finger fehlen!

Kaukohl versus Waldtroll

Bevor ihr denkt, dass wir euch hier verschaukeln wollen, zeigen wir euch erstmal, wie unheimlich übermächtig die Kohlköpfe sind. In diesem Clip machen sie kurzen Prozess mit einem Waldtroll, einem ziemlich starken Gegner:

Was zum Hippogreif ist mit diesem Kohl los? Die offizielle Lore zum Chinesischen Kaukohl ist ziemlich dünn, er wird in den Büchern nur am Rande erwähnt. In Spielen kam er schon öfter vor, etwa in Lego Harry Potter. Allerdings war die Kampfpflanze darin noch nicht ansatzweise so … hungrig wie in Hogwarts Legacy.

So setzt ihr den Kaukohl selbst ein

Der Kaukohl zählt in Hogwarts Legacy zu den Kampfpflanzen, die ihr im Raum der Wünsche selber züchten könnt. Dazu müsst ihr die Hauptmission »Der Raum der Wünsche« bei Professor Weasley abgeschlossen haben.

Reddit-User CumboJumbo, von dem das Troll-Video stammt, erklärt wie genau sein Kampfpflanzen-Build aussieht:

Ihr braucht Kräuterkunde 3 für einen Schadensboost, packt die Eigenschaft auf all eure Kleidungsstücke für maximalen Damage

Im Raum der Wünsche braucht ihr 4 Pflanztische mit je drei mittelgroßen Pötten, damit bekommt ihr alle zwölf Minuten zwölf Kohlköpfe

Rüstet den Kaukohl im Schnellzugriffs-Rad aus (wo ihr auch Zaubertränke findet)

Bewerft eure Gegner mit der maximalen Anzahl an Kohlköpfen, die ihr dabei haben könnt, und genießt die Show

Wir haben einen großen Guide für euch, der genau erklärt, wie ihr die besten Kampfpflanzen und Zaubertrankzutaten anbaut. Ihr könnt eure Gegner zum Beispiel auch mit Alraunen quälen:

Huldigt ihr auch schon dem übermächtigen Kaukohl oder habt ihr die Kampfpflanzen in Hogwarts Legacy bisher außer Acht gelassen? Habt ihr selbst schon einen ähnlich verrückten Build gefunden? Wenn ja, teilt gern eure besten Tipps in den Kommentaren!