Die Welt der Zauberer ist gut versteckt. Zumindest nach dem Gameplay-Reveal von Hogwarts Legacy im März 2022. Seitdem gab es so gut wie keine weiteren offiziellen Infos zum Open-World-Spiel im Universum von Harry Potter, nur Gerüchte um ein mögliches Release-Datum.

Fans die nach mehr dürsten, können sich aber jetzt endlich neues Material ansehen. Das haben wir dem Softwareentwickler Autodesk zu verdanken, auf dessen Online-Event auch die Entwickler von Hogwarts Legacy auftraten. Dabei gab es eine neue Szene aus dem Spiel zu sehen, sowie diverse Bilder und zusätzliche Infos. Wir fassen alles für euch zusammen.

Kontroverse um J.K. Rowling

Kommentare der Harry-Potter-Autorin J.K. Rowling über Trans-Personen führten wiederholt zu Kontroversen. Dieser Artikel erzählt nach, was Rowling genau gesagt hat und welche Reaktionen es darauf gab. Die Autorin ist nicht direkt an der Entwicklung von Hogwarts Legacy beteiligt, profitiert aber durch die Markenrechte indirekt von Gewinnen der Marke Harry Potter.

543 43 Hogwarts Legacy Das halten Trans-Menschen vom Spiel und J.K. Rowling

Alle neuen Spielszenen und Bilder

Falls ihr euch fragt, was Hogwarts Legacy überhaupt ist, hier eine kurze Zusammenfassung: Ihr erstellt in dem Open-World-Rollenspiel einen eigenen Zauberer und besucht mit ihm die berühmte Schule von Hogwarts. Dabei erlebt ihr eine Geschichte, die lange vor der Zeit von Harry Potter spielt und sich um eine Koboldrebellion dreht, die im Bündnis mit dunklen Magiern steht.

Kurzer Clip

Befreiung eines Greifs: In einer Cut-Scene sehen wir, wie Wilderer einen gefangenen Greif mit Zaubersprüchen an der Flucht hindern. Wir wollen das arme Tier (das wir offenbar auch kennen) nun befreien. Die Anfänge der Szene sind offenbar auch schon im offiziellen Gameplay-Trailer zu sehen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Neue Bilder und Charaktererstellung

Animationen mit Motion-Capture: Im Verlauf des Events wurde offenbar auch über Motion-Capture-Technologie gesprochen. Wir sehen dazu ein Bild aus dem Spiel und Eindrücke von den Aufnahmen für die Animationen beim Öffnen eines Gemeinschaftsraums.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

So sieht die Charaktererstellung aus: Dass es in Hogwarts Legacy ein Charakter-Editor geben wird, wurde schon bei der Gameplay-Präsentation im März 2022 angekündigt. Allerdings wurde nicht gezeigt, wie dieser aussieht. Einen ersten Blick verschafft uns jetzt das Autodesk-Event:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Unter anderem könnt ihr offenbar verschiedene Presets auswählen und diese dann noch weitgehend anpassen. So könnt ihr wohl verschiedene Frisuren auswählen, aber wahrscheinlich auch euer Gesicht bearbeiten.

Name und Haus eines Professors

Name und Haus eines Professors: Wer der Professor mit dem Hut und dem fliederfarbenen Outfit ist, war bereits Gegenstand von Diskussionen. Nun wurde auch vom Community-Manager der Entwickler bestätigt: Sein Name ist Abraham Ronen und er gehört zum Haus Slytherin.

Unsere Zauberei-Expertinnen Steffi und Natalie spekulieren, ob der Professor wegen seiner Kleidung auch Schulleiter sein könnte. Was sie außerdem im offiziellen Gameplay-Trailer spannendes entdeckt haben, erfahrt ihr in ihrem Artikel:

73 15 Hogwarts Legacy Entdeckt mit uns 18 versteckte Details aus dem Gameplay

Was gibt es sonst zu wissen?

Falls Hogwarts Legacy bisher an euch vorbeiging oder ihr euer Wissen auffrischen möchtet, könnt ihr euch den ausführlichen Gameplay-Reveal nochmal angucken. Was YouTube-Legende Coldmirror sich vom Spiel erhofft, diskutiert sie in unserem Podcast mit Natalie und Géraldine. Alle weiteren Infos zu Hogwarts Legacy verrät euch dagegen unser Info-Artikel.

Was haltet ihr von dem neuen Material von der Autodesk-Präsentation? Lagt ihr mit euren Spekulationen zu Professor Ronen richtig und habt ihr euch die Charaktererstellung genauso vorgestellt? Schreibt eure Meinung und Gedanken gerne in die Kommentare!