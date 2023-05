Hogwarts Legacy auf PS4 und Xbox One: Erste Tech-Analysen geben Entwarnung

Die Last-Gen-Konsolen kommen mit Hogwarts Legacy erstaunlich gut klar.

Beim PC-Release hat sich Hogwarts Legacy nicht unbedingt mit Ruhm bekleckert, denn anfangs war der technische Zustand noch überaus holprig. Da die Last-Gen-Version für Xbox One und PS4 auch noch verschoben wurde, haben vermutlich schon einige mit einer schwachen Portierung gerechnet. Dem ist aber offenbar nicht so! Die ersten Tech-Checks kurz nach Release zeigen sich überraschend positiv.

Hogwarts Legacy auf PlayStation 4 und Xbox One

Natürlich kann die Open World auf der PS4 und der PS4 Pro nicht mit der Grafikpracht auf der PS5 mithalten, die Last-Gen-Version kommt laut zahlreichen Testern aber erstaunlich nahe heran.

Laut wccftech läuft Hogwarts Legacy auf der PS4 in 1600x900p mit stabilen 30 bis 50 Frames pro Sekunde, während die PS4 Pro in 1080 mit 30 bis 60 FPS mithält. Außerdem sollen sich weniger Assets in der Spielwelt befinden, der Lichteinfall und die Weitsicht sind ebenfalls eingeschränkter als auf der PS5.

Der größte Schwachpunkt sind aber die enormen Ladezeiten. Die brauchen wohl knapp acht mal so lange wie auf der PS5, ihr habt also immer wieder genügend Zeit für Pinkelpausen.

Auch GameRiot zeigt sich überrascht von der Quallität der Last Gen Version. Der Kanal veröffentlicht auch gleich etwas Gameplay von der PS4:

Auf der Xbox One flitzen die FPS ähnlich gut wie auf einem Nimbus 2000 – die Konsole ist aber nun mal kein Feuerblitz. Einem brasilianischen Spieler zufolge pendelt sich die Version bei um die 30 FPS ein.

Was ist mit der Switch?

Hogwarts Legacy erscheint auch auf der Nintendo-Plattform – aber auf diesen Port müsst ihr euch noch etwas gedulden. Das Zauberspiel erscheint dort erst am 25. Juli 2023. Ob Hogwarts Legacy auf der deutlich leistungsschwächeren Switch aber genauso gut laufen wird, bleibt noch abzuwarten.

Habt ihr auf den Release der Last-Gen-Version gewartet oder habt ihr Hogwarts Legacy bereits auf PC, PS5 oder Xbox Series X|S gespielt? Wärt ihr von den langen Ladezeiten genervt oder habt ihr eine Engelsgeduld? Und was glaubt ihr, wie wird die Switch-Version zum Release laufen? Schreibt uns eure Gedanken gerne in die Kommentare!