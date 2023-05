Hogwarts Legacy Twitch Drops: Ihr bekommt nochmal eine Chance, euch Merlins Umhang zu sichern

Obacht! Haltet eure Augen auf den Avalanche Software Twitch-Kanal gerichtet, so denn ihr Interesse an Merlins Umhang habt.

Nur noch wenige Tage, dann ist es so weit: Hogwarts Legacy erscheint für die Last Gen. Passend zum Anlass wird sich Avalanche Software in freigiebiger Zaubererlaune zeigen:

Wo? Auf dem offiziellen Twitch-Kanal von Avalanche Software

Wie? Per Twich-Drop

Wann? Während eines um 18 Uhr deutscher Zeit am 5. Mai 2023 startenden Livestreams

Was? Ihr könnt erneut Merlins Umhang sowie laut Community Manager Chandler Wood komplett neue kostenlose Items abstauben. Wie diese kosmetischen Items aussehen, ist derzeit nicht bekannt.

Die Drops sind übrigens nicht nur in den neuen Versionen für Last Gen einlösbar, sondern auf allen Plattformen, wie Wood per weiteren Twitter-Kommentar bestätigt.

Kontroverse um J.K. Rowling Transphobe Kommentare der Harry-Potter-Autorin J.K. Rowling führten wiederholt zu Kontroversen. Dieser Artikel erklärt Rowlings Aussagen und fasst Reaktionen von Betroffenen zusammen. Was Konsumenten bedenken sollten: Die Autorin profitiert entweder durch direkte Beteiligung, indirekt, durch Markenrechte oder über andere Wege von Umsätzen aus allen Harry-Potter-Produkten.

Ein älterer Tweet der Hogwarts Legacy Entwickler gewährt euch einen Vorabblick auf Merlins Umhang:

Was muss ich für die Twitch Drops tun?

Um euch die kostenlosen Ingame-Belohnungen für Hogwarts Legacy zu sichern, müsst ihr zuerst euren Warner Bros.-Account mit eurem Twitch-Kanal verknüpfen.

So bekommt ihr die Items: Step by Step

Erstellt einen Account bei Warner Bros. oder meldet euch damit an

Verknüpft den Warner Bros.-Account mit eurem Twitch-Konto

Noch können wir nicht sagen, wie lange ihr den Hogwarts Legacy-Livestreams mit aktivierten Twitch-Drops schauen müsst, um die Items zu erhalten - zuletzt gab es alle 30 Minuten einen Gegenstand

Öffnet das Twitch-Inventar, um die Twitch-Drops abzuholen

Klickt unter Schritt 5 die entsprechenden Items an

die entsprechenden Items an Loggt euch in Hogwarts Legacy mit eurem Warner Bros.-Account ein

Über welchen Zeitraum der Twitch-Stream die Drops verteilt, ist noch nicht bekannt. Allerdings hattet ihr in der Vergangenheit bei ähnlichen Twitch-Drops von Hogwarts Legacy mehr als zwei Wochen lang die Gelegenheit.

Freut ihr euch über Twitch-Drops, oder geht euch dieser Trend eher auf die Nerven? Seid ihr mit Hogwarts Legacy bereits durch oder hat für euch das Warten nun endlich ein Ende, da ihr den alten Plattformen noch die Treue haltet? Schreibt uns eure Gedanken und Meinung gerne in die Kommentare!