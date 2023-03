Hogwarts Legacy: Unscheinbares Podest treibt die Leute in den Wahnsinn

Der Stein des Anstoßes: Das Podest in der Großen Halle von Hogwarts steht nicht mittig.

Wie kann ein Podest einen Reddit-Sturm auslösen? Ganz einfach: Es steht nicht mittig auf dem sicher in magischer Feinarbeit verlegten kunstvollen Laminat in der großen Halle.

Eindeutig ist auf Screenshots zu erkennen, dass der Ständer des Eulenschwingen-Podestes arg nach links verschoben worden ist. Aber der deswegen entbrennende Tumult an Kommentaren ist schon bemerkenswert.

Seinen Anfang nahm die Aufregung durch diese Thread-Eröffnung von tanglingvirus51.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Von da an verselbstständigte sich die Geschichte. Immer mehr Leute posteten belustigte, verärgerte oder schier verzweifelte Kommentare:

Danke, fürs Ruinieren meines Tages . - Reddit-Nutzer TellahC

. - Reddit-Nutzer TellahC Jetzt muss ich wissen, ob nicht der Boden falsch verlegt worden ist und das Podest in Wirklichkeit doch genau zentriert zwischen den Wänden steht. - Reddit-Nutzer AHorseshoeCrab

- Reddit-Nutzer AHorseshoeCrab Bro, jetzt kann ich es nicht mehr nicht sehen. Warum tust du sowas? - Reddit-Nutzer MrNito

Reddit-Nutzer Gogglebottle fühlt sich durch den Reddit-Thread an eine Szene aus der Polizei-Comedyserie Brroklyn Nine Nine erinnert:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Reddit-Nutzer Sinkingfast kennt sogar noch weit mehr Orte im Spiel, wo solche Ungenauigkeiten vorliegen. Und es frustriert ihn immer wieder, da er viele Screenshots im Spiel aufnehme und ihm dabei stets ins Auge steche, wenn Objekte minimal dezentriert platziert sind. Ganz schlimm soll ihm zufolge das Schlafzimmer im Hufflepuff Gemeinschaftsraum sein.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Raum der Wünsche auch nicht besser

Doch selbst der Raum der Wünsche ist kein Zufluchtsort für Perfektionisten. Denn obschon der verhexte Raum ja von der Lore her ganz euren Wünschen folgen soll, tut er es beim Platzieren von heraufbeschworenen Gegenständen oft nicht. Reddit-Nutzer Professional_Gur4811 berichtet in einem Post von seinem immerzu scheiternden Bemühungen etwas mittig abzusetzen. Jedes Mal sei aber der Abstand auf einer Seite falsch.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Ganz ähnlich geht es KikoSawce:

Wartet ab, bis ihr versucht, eine Statue oder einen Tisch in die Mitte des Raums der Wünsche zu stellen. Ihr werdet lernen, was Wahnsinn ist. KikoSawce:

Weitere Geschichten zu und aus der Welt von Hogwarts Legacy findet ihr in Hülle und Fülle bei uns. Darunter auch skurrile, wunderliche, lustige oder praktische Guides zu allen erdenklichen Dingen aus der Zaubererwelt:

Und nur eine Idee: Aber vielleicht hat ja auch Peeves all die Dinge im Schloss verrückt. Genügend Zeit h#tte er als unvergänglicher Geist auf alle Fälle.