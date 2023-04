In Honkai Star Rail lieben alle Spieler plötzlich eine Mülltonne - und das aus gutem Grund

In Honkai: Star Rail werden gerade besonders die Mülleimer gelobt.

Der Loot-Sammelei in Spielen zu widerstehen, ist oft enorm schwer, selbst wenn es eigentlich Müll ist - buchstäblich. In der Rundenstrategie Honkai: Star Rail könnt ihr nun etwa mit einer Abfalltonne interagieren. Wer hartnäckig bleibt, kriegt auch was dafür.

Was die Tonne taugt

Auf dem ersten Blick ist es eine normale Mülltonne, grau und naja, voller Müll eben. Bei der ersten Interaktion passiert auch noch nichts aufregendes: Eine Mülltonne, in keiner Weise bemerkenswert. , sagt uns das Spiel. Wer aber wieder und wieder mit dem Eimer voll Dreck interagiert, wird belohnt.

Erst starrt ihr auf die Tonne und haltet den Drang zurück, sie zu öffnen. Kurz danach fällt eure Aufmerksamkeit aber auf einen leicht golden schimmerndes Etwas, das unter dem Deckel hervorscheint. Als ihr die Tonne jedoch öffnet, scheint sie leer zu sein.

Wenn ihr aber noch tiefer greift, findet ihr doch noch einen kleinen Schatz: Ein Mülleimer-Icon, das ihr an euer Profil hängen könnt.

Deine Kumpanen sind von der Wühlerei jedoch nicht so angetan, bis schließlich der Satz fällt: ... Du musst nicht erklären. Ich verstehe das. Der Drang ist zu groß, um zu widerstehen.

Als wäre das nicht schon genug, könnt ihr ein weiteres Mal in die Tonne greifen und findet eine Postkarte mit der Aufschrift: Freund, du hast die Linie überquert. Das ist etwas, das du nicht hättest berühren sollen. Signiert, Müllkönig. Zusätzlich gibt’s für die Mühen eine Münze.

Das ist bei weitem nicht die einzige ungewöhnliche Interaktionsmöglichkeit in Honkai: Star Rail. Es gibt, sprechende Pflanzen, teleportierende Toiletten und vor allem noch viel, viel mehr Mülltonnen. Ein paar der lustigen Dialoge könnt ihr hier sehen:

Im Internet finden sich bereits einige Memes und Meinungen rund um die Abfalltonnen. Reddit-Userin Lil_parasite bezeichnet die Eimer als ihre wahre Liebe, DescriptiveKiwi feiert dagegen das neu gewonnene Icon - es gibt sogar schon eigene Fan-Zeichnungen:

Link zum Reddit-Inhalt

Abfalleimer in Spielen

Honkai: Star Rail spielt mit den Mülleimern aus einem offensichtlichen Grund: Die Suche nach Loot führt uns in einigen Spielen zur Wühlerei durch die Reste der NPCs, nur in wenigen wird das hinterfragt.

In BioShock wäre es sogar fatal, immerhin finden sich dort häufig leckere Mahlzeiten. In Stardew Valley werden wir wenigstens schief angeschaut, wenn uns einer der Bewohner dabei erwischt.

Durchsucht und sammelt ihr in Spielen auch alles, was ihr in die Finger bekommt, egal ob Mülleimer, Kothaufen oder etwaige andere unappetitliche Gegenstände? Und könnt ihr über die vielen Interaktionsmöglichkeiten in Honkai: Star Rail lachen oder ignoriert ihr diese bisher gekonnt? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!