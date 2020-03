Horizon Zero Dawn: Screenshot als gutes Zeichen für die PC-Version

Der Release des ursprünglich Playstation-exklusiven Spiels Horizon Zero Dawn für den PC sorgt zwar teilweise für Unmut, die meisten PC-Spieler dürften sich aber darüber freuen. Einen Grund mehr dazu liefern die Entwickler nun selbst im Steam-Forum.

Die Frage nach der Unterstützung von Auflösungen im Ultrawide-Format wie 21:9 wird dort mit den folgenden Worten bejaht:

"Wir werden Ultrawide unterstützen! Wie andere in diesem Thread bereits betont haben, wurde der erste Screenshot auf der Shop-Seite [von Steam] mit der PC-Version erstellt."

Lädt man den besagten Screenshot auf der Steam-Seite von Horizon Zero Dawn in voller Größe herunter, stellt man fest, dass er in der 21:9-Auflösung 3440x1440 aufgenommen wurde. Den Vergleich zum meist noch üblichen 16:9-Format macht das folgende Bild deutlich:

Ultrawide-Auflösung sind noch eine Nische

Konsolen-Titel können sich problemlos auf das 16:9-Format beschränken, da Playstation & Co in der Regal an Fernseher angeschlossen sind, bei denen kein anderes Format eine nennenswerte Rolle spielt. Portierungen von Konsolen-Spielen unterstützen deshalb gerne mal nur 16:9-Auflösungen.

Das gleich der erste Screenshot auf der Shop-Seite von Horizon Zero Dawn in 21:9-Auflösung vorliegt, lässt sich deshalb durchaus als ein gutes Zeichen für die PC-Version werten, zumal auch hier immer noch die Mehrheit der Spieler in 16:9-Auflösungen zockt.

In unserer letzten Umfrage zu der genutzten Auflösung, die etwa ein Jahr alt ist, kommen die Ultrawide-Auflösungen 2560x1080 sowie 3440x1440 auf einen Anteil von ungefähr 11,5 Prozent, bei der aktuellen Hardware-Umfrage von Steam waren es dagegen nur 1,8 Prozent.