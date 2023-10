Hotfix 8 für Baldur's Gate 3 ist da und behebt besonderes Ärgernis und technische Macken

Heiß geschmiedet unters Spielervolk gebracht, der Hotfix 8 für Larians Riesen-Rollenspiel.

Schlag auf Schlag, es ist noch gar nicht lange her, da kam der siebte Hotfix für Baldur's Gate 3. Nun ist auch schon der achte da und der geht genau das an, was sich sehr viele Spieler da draußen wünschen: Begleiter stopfen euer Inventar nicht mehr mit Items voll, sobald sie mal eine Weile im Lager warten sollen. Deswegen hatten sich reichlich Spieler beschwert.

Doch das Update bringt trotz seines recht geringen Umfangs doch noch einige andere Kleinigkeiten und vor allem technische Verbesserungen für Baldur’s Gate 3 mit.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Was steckt im Hotfix 8 für Baldur's Gate 3?

Wie gesagt: Highlight für die Allermeisten wird wahrscheinlich die besagte Rückkehr zum alten Verhalten der Begleiter in Sachen Story-Items sein. Sie behalten diese nun wieder. Somit entspricht ihr Umgang wieder dem Stand von Update 2. Larian hat die mit Update 3 eingeführte Veränderung also wieder rückgängig gemacht.

Diese Punkte stechen ansonsten noch hervor:

Diverse Fixes von bisherigen Crashursachen

Ein visueller Bug wurde behoben, der durch Interaktion von Nebel mit unterschiedlichen Materialien zustande kam.

Es wurde ein Problem behoben, das zur Erstellung kaputter Spielstände führen konnte.

Die Katze Seine Majestät wurde geschoren und seine Augenfarben wurden angepasst.

wurde geschoren und seine Augenfarben wurden angepasst. Twitch-Drops sind ab sofort auch in allen Fällen auf PlayStation 5 beanspruchbar.

Wer alle Details erfahren möchte, schaut am besten in die Patchnotes auf der zweiten Seite des Artikels.

1:35:26 Starfield vs. Baldur's Gate 3: Das Rollenspiel-Duell des Jahres

Auch wenn wir Larians Megahit bis heute seine finale Wertung aufgrund von technischen Problemen vorenthalten müssen, sind doch auch wir vom finalen Produkt nach Jahren des Early-Access' trotz kleinerer Mängel begeistert. Dennoch stellt sich für nicht wenige Rollenspiel-Fans 2023 die Frage: Starfield oder Baldur's Gate 3? Im obigen GameStar Talk diskutieren wir das Thema ausgiebig.

Und was sagt ihr zu dem neuen Hotfix? Sind die Änderungen sinnvoll oder packt Larian hat an der falschen Stelle an - auch oder gerade weil es nur ein kleines Softwarepflaster ist? Was muss eurer Meinung nach unbedingt im nächsten großen Update angegangen werden? Schreibt uns eure Gedanken und Wünsche für die nahe Zukunft von Baldur's Gate 3 gerne in die Kommentare!