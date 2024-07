House of the Dragon: Ihr habt im Krieg um den Thron einen rekordverdächtig eindeutigen Favoriten

Der Tod von König Visery hat die Familie Targaryen definitiv nicht näher zusammengeschweißt. Ganz im Gegenteil. Bildquelle/Copyright: Ollie Upton/HBO/Sky Deutschland

Achtung Spoiler: Dieser Artikel thematisiert wesentliche Handlungsdetails aus House of the Dragon Staffel 2. Wenn ihr die neuen Folgen bislang nicht gesehen habt, empfehlen wir euch, hier nicht weiterzulesen.

Vielleicht erinnert ihr euch: Vor einigen Tagen haben wir euch gebeten, an einer Umfrage zum Thronkrieg der Targaryen in House of the Dragon - Staffel 2 teilzunehmen. Wen würdet ihr unterstützen: Rhaenyra Targaryen oder Aegon II. Targaryen? Bei euren Antworten wart ihr euch rekordverdächtig einig.

So habt ihr über den Thronkrieg der Targaryen abgestimmt

Nur jeder Zehnte von euch würde nicht eindeutig Rhaenyra Targaryen den Rücken stärken. Und wenn ihr denkt, dass das restliche Zehntel dann wohl für Aegon II. sein muss, ist schief gewickelt. Nicht mal jeder Zwanzigste steht hinter dem Sohn von Alicent Hohenturm. Wer dann noch übrig ist würde sich enthalten oder es wie Kleinfinger machen und mit der Entscheidung warten, bis ein Gewinner so gut wie feststeht.

Platz 1 : Die Schwarzen und Rhaenyra Targaryen (91 %)

: Die Schwarzen und Rhaenyra Targaryen (91 %) Platz 2 Die Grünen und Aegon II. Targaryen (3 %)

Die Schwarzen und Rhaenyra Targaryen haben offenbar einen großen Teil der GameStar-Community als treue Unterstützer. Und da es sich dabei immerhin um die beste Community der Welt handelt und somit der Sieg sicher ist, werden die angehenden Kleinfinger wohl auch noch dazukommen. Das Vollständige Ranking mit allen Antwortmöglichkeiten seht ihr hier:

In einem Duell zwischen Rhaenrya und Aegon sind immerhin zwei Prozent der Teilnehmer für Robert Baratheon.

Das sagt ihr zur Abstimmung

Zahlen sind natürlich super, doch Worte sagen häufig viel mehr. So auch hier. Daher schauen wir uns doch mal eure Kommentare an. Auch dort stellt ihr klar, wer hier die Nase vorn hat. Der Nutzer McDryad fasst das Ergebnis mit einem Zitat von Visery aus der ersten Staffel von House of the Dragon zusammen:

Ich muss zugeben, ich bin verwirrt. Ich verstehe nicht, warum Gesuche zu einer bereits geklärten Erbfolge angehört werden.

Damit spielt er auf die zweifelhaften Anspruchsforderungen von Aegon II. Targaryen an. Dementsprechend ergänzt er das Zitat noch mit den Worten: Team Rhaenyra!

Nur allein der Kommentarschreiber intruder2 bekennt sich nicht eindeutig zu Rhaenyra, sondern findet sich in einem klassischen Dilemma wieder. Zwar sieht er Rhaenyra im Recht , jedoch hat es ihm Aegons Mutter Alicent Hohenturm ziemlich angetan.

Wusstet ihr, dass der Thronkrieg der Targaryen von Anfang an unvermeidlich war? Grund dafür ist eine Verwechslung, die auf einen alten Brauch zurückzuführen ist. Was es damit auf sich hat, erfahrt ihr in der Box oben. Außerdem findet ihr dort heraus, wer in Zukunft die herrenlosen Drachen fliegen wird sowie welche Verbindungen in House of the Dragon jetzt schon zu Daenarys Targaryen aus Game of Thrones hergestellt werden.