»Es ist nur Geld«: Die Macher von Game of Thrones haben Millionen ausgeschlagen und damit HBO hart verwirrt

Die Reaktion der früheren Showrunner von Game of Thrones dürfte den Verantwortlichen von HBO die Sprache verschlagen haben. Bildquelle: HBO

Game of Thrones galt mal als die beste Fantasy-Serie aller Zeiten, doch spätestens mit Staffel 8 legte sie eine ordentliche Bruchlandung hin. Seitdem sind die GoT-Showrunner David Benioff und D.B. Weiss bei Fans in Ungnade gefallen und spielen bei neuen Geschichten zum Universum von Das Lied von Eis und Feuer keine Rolle mehr.

Gesunder Abstand zu Game of Thrones und Co.?

Trotzdem hätten sie schon bei dem ersten Spin-Off zu Game of Thrones ordentlich mitverdienen können - damit ist natürlich House of the Dragon gemeint. Denn in der Film- und Serien-Branche ist es üblich, dass die Schöpfer eines Franchises bei neuen Fortsetzungen und Spin-Offs mitverdienen. Die werden dann als ausführender Produzent aufgeführt und am Gewinn beteiligt.

Im Fall von einem Serien-Schwergewicht wie House of the Dragon handelt es sich sogar um Millionen - doch die haben David Benioff und D.B. Weiss ausgeschlagen. Beim verantwortlichen US-Sender HBO sorgte das für Verwirrung.

Warum auf eine Nennung in den Credits und damit einen Haufen Geld verzichten? Das erklären die ehemaligen Showrunner von Game of Thrones im Gespräch mit The Hollywood Reporter wie folgt:

HBO war ein wenig verwirrt. Ich erinnere mich daran, dass ihr Anwalt meinte: Aber es ist doch nur Geld, wir werden Sie einfach bezahlen? [...] Ich glaube aber nicht, dass es so etwas wie Geld ohne Gegenleistung gibt. Wenn unser Name drauf steht, während wir davon völlig losgelöst und unbeteiligt sind, kam uns das wie eine Belastung vor [...]. Unabhängig davon, ob [House of the Dragon] ein Erfolg, ein Misserfolg oder irgendwas dazwischen werden sollte, war es uns das nicht wert.

1:15 House of the Dragon: Trailer verspricht für Season 2 epische Schlachten und Rückkehr nach Winterfell

Weiss und Benioff haben bis heute House of the Dragon nicht geschaut. Die beiden erklären, dass sie Abstand zu Fantasy allgemein gesucht haben - was man ihnen nach dem Debakel um die achte Staffel Game of Thrones vielleicht nicht verübeln kann.

Ursprünglich sollten Benioff und Weiss für Disney und Lucasfilm einen Star-Wars-Film inszenieren, doch daraus wurde nichts. Stattdessen inszenieren sie jetzt für Netflix die Romanadaption 3 Body Problem a.k.a. Die drei Sonnen: eine 200 Millionen Dollar teure Sci-Fi-Serie, die am 21. März 2024 bei Netflix startet.

Mehr dazu erfahrt ihr unter den folgenden Links:

Wie zufrieden seid ihr rückblickend betrachtet mit Game of Thrones und explizit der achten und letzten Staffel? Wie gut gefällt euch bisher House of the Dragon und was für Hoffnungen und Erwartungen habt ihr an kommende Staffeln, aber auch neuen Spin-Offs? Lasst es uns in den Kommentaren wissen - wir sind auf eure Meinung gespannt!