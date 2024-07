House of the Dragon beantwortet in Folge 4 eine Frage, die George R.R. Martin absichtlich offen ließ

Die beiden Brüder Addam (Clinton Liberty, links) und Alyn von Holk (Abubakar Salim, rechts) waren in House of the Dragon bisher unscheinbare Seefahrer. Das ändert sich nun offenbar. Bild: HBO.

Achtung Spoiler: Dieser Artikel behandelt wesentliche Handlungsdetails aus House of the Dragon Staffel 2, Folge 4 Der rote Drache und der Goldene sowie zukünftige Ereignisse aus der Buchvorlage, die bisher nicht in der Serie zu sehen waren. Wenn ihr nicht gespoilert werden wollt, solltet ihr hier nicht weiterlesen!

Es herrscht Krieg in der Welt von House of the Dragon. Nachdem das Game-of-Thrones-Spinoff lange darauf hingearbeitet hat, bricht der Tanz der Drachen in der aktuellen Episode mit aller Gewalt aus. Doch vor der Schlacht von Burg Krähenruh deckt die Serie ganz nebenbei die Wahrheit über ein wichtiges Geheimnis aus der Buchvorlage auf.

Worum geht's: Vor einigen Tagen haben wir über die sogenannten Drachensamen berichtet. Das sind in der Welt von House of the Dragon und Game of Thrones Kinder, die aus unehelichen Beziehungen der Targaryens und anderer alter Häuser von Valyria hervorgegangen sind. Dazu zählen auch die Brüder Alyn und Addam von Holk.

Die beiden Schiffszimmerer leben in der Serie in der Hafenstadt Driftmark, dem Sitz von Lord Corlys Velaryon (Steve Toussaint). Wie in Folge 4 nun enthüllt wurde, ist dieser offenbar auch der Vater der beiden Brüder.

Wie kommt es dazu? Wie in der zweiten Folge zu erfahren ist, hat Alyn in Staffel 1 das Leben von Corlys Velaryon gerettet. Dieser steht daher nun in Alyns Schuld, hat jedoch Schwierigkeiten die Schuld anzuerkennen, da dies eine Ehekrise mit seiner Frau Rhaenys (Eve Best) hervorrufen könnte. Denn Corlys hat ein Geheimnis. Alyn und Addam sind in Wahrheit seine unehelichen Söhne.

Die Vorsicht hätte sich Corlys allerdings sparen können, denn Rhaenys weiß längst um die Bastarde. Bei einem Treffen mit Alyn an den Docks erwähnt sie, dass seine Mutter wohl eine sehr schöne Frau gewesen sein muss.

Als Corlys in das Gespräch eingreift, erklärt Rhaenys, dass sie wisse, wer Alyn ist. Und obwohl es sie traurig stimme, sei es das Richtige, Alyn eine Belohnung für Rettung seines Lords zuteilwerden zu lassen, statt ihn wie einen einfachen Seemann zu verstecken.

Die Serie stellt damit klar, was die Buchvorlage von George R. R. Martin lange im Dunkeln ließ. Denn in Fire & Blood wird die Abstammung der Brüder nie wirklich explizit erklärt. Dort heißt es zwar, die Brüder seinen entweder illegitime Söhne von entweder Corlys oder dessen Sohn Laenor Velaryon (John Macmillan). Letzterer sei aber wahrscheinlicher.

In der Serie wird Laenor jedoch eindeutig als homosexuell dargestellt. Selbst mit seiner offiziellen Frau Rhaenyra (Emma D'Arcy) hatte er keine Kinder.

Alyn von Holk und Lord Corlys Velaryon bei einer Inspektion auf den Docks. Corlys hat noch eine schwere Schuld bei seinem Sohn zu begleichen. Bild: HBO.

Warum ist das wichtig? Die Abstammung der Brüder ist wichtig, da sie als Träger des alten valyrischen Blutes nun als Drachenreiter infrage kommen. Nach Rhaenys Tod in Folge 4 fehlt es Rhaenyras schwarzer Fraktion nämlich an Reitern. Wie wir aus den Fire & Blood wissen, macht sich die Königin daher auf die Suche nach potenziellen Kandidaten mit entsprechender Abstammung - und wird fündig.

Sowohl Alyn als auch sein Bruder Addam werden in der Buchvorlage später zu wichtigen Akteuren aufseiten Rhaenyras. Alyn wird als offizieller Erbe von Corlys anerkannt, Addam knüpft ein Band mit dem Drachen Seerauch. Letzteres wird zudem bereits in Folge 2 angedeutet, als der Drache über Addam am Himmel seine Kreise zieht.

Welche Vermutungen habt ihr für die Zukunft der vier neuen Drachenreiter? Welche Heldentaten werden Sie vollbringen? Schreibt es uns in die Kommentare.