House of the Dragon: Wie gut hat euch Staffel 2 gefallen?

Es gehört ja schon zur gepflegten Game-of-Thrones-Tradition, große Diskussionen über das Finale von einzelnen Staffeln zu führen. Und auch House of the Dragon wirft nun erneut Holz ins Drachenfeuer. Die Spinoff-Serie feiert ihr zweites Staffelfinale und lässt reihenweise enttäuschte Fans zurück.

Schuld ist aber nicht etwa ein Story-Twist, der die Community aus der Fassung bringt (Staffel 8 von GoT lässt grüßen). Das Gegenteil ist der Fall: Denn am Ende von Staffel 2 passiert einfach ... nichts. Die Season endet mit einem großen Cliffhanger. Auf die Auflösung dürfen die Fans jetzt ganze zwei Jahre warten, bis es mit Staffel 3 weitergeht.

Habt ihr euch auch schon auf die epische Schlacht zwischen den Grünen und den Schwarzen Targaryens gefreut, die vor ein paar Monaten im Trailer angeteasert wurde?

Was sagt ihr zum Finale von Staffel 2?

Leute im Internet haben natürlich immer viel zu sagen - uns interessiert es aber viel mehr, was unsere GameStar-Community von Staffel 2 von House of the Dragon und besonders vom Finale hält. Schließt ihr euch der enttäuschten Mehrheit an, die die große Schlacht in der Gurgel gerne noch in der zweiten Season gesehen hätte.

Oder könnt ihr die Sichtweise der Serien-Macher verstehen, die der Schlacht genug Raum bieten und sie deshalb nicht ins Ende von Staffel 2 quetschen wollten. Wie hat euch die zweite Staffel auch im Vergleich zur ersten gefallen? Und was erhofft ihr euch für die kommende Saison - die übrigens auch die vorletzte der Serie sein wird?

Stimmt oben in der Umfrage ab, wie euch Staffel 2 insgesamt gefallen hat und teilt eure Gedanken mit uns unbedingt in den Kommentaren!

