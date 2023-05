Für 11 Euro gibt's gerade Steam-Spiele im Wert von über 200 Euro – und ihr tut damit Gutes

In dieser Woche können ihr und eure Freunde ordentlich abstauben.

Ihr wollt mal wieder gemütlich mit euren Freunden zocken, aber euch fehlen die Spiele oder ihr könnt euch einfach nicht auf einen Titel einigen, für den ihr beide Geld ausgeben wollt? Humble Bundle hat für euch die Lösung parat: Dort erhaltet ihr aktuell sechs Multiplayer-Steam-Spiele und einen DLC für gerade mal 11 Euro. Und das Beste ist, ihr tut damit sogar noch Gutes.

Highlight: Borderlands 3 Super Deluxe Edition

17:45 Borderlands 3 - Test-Video: Bombastischer Triumph mit nur einer Enttäuschung

Genre: Loot-Shooter | Entwicklungsstudio: 2K | Release: 12. Oktober 2019

Ja, es stimmt: Borderlands 3 hat keinen Handsome Jack. Das schmerzt zwar etwas, das geniale Gameplay leidet daran aber sicher nicht! Auf dem spaßigen Sactuary 3 wird nämlich ordentlich geballert und gelootet!

Wählt einen von vier Charakteren mit unterschiedlichen Fähigkeiten und Skill-Bäumen und startet in einen umfangreichen Shooter, mit einzigartiger Grafik, flüssigem Gameplay, ganz viel Loot und unzähligen Waffen (also wirkliche unzählbar viele Waffen). Wer alles in Borderlands 3 erleben möchte, ist gute 100 Stunden beschäftigt. Wer sich aber auf das Wesentliche konzentriert und nur die Story spielen möchte, kann sich laut How Long To Beat auf 23 Stunden einstellen. Da Borderlands Stärke allerdings dessen Welt und deren Charaktere sind, empfehlen wir euch, auch mal einen Blick abseits der Hauptmissionen zu werfen.

Und wer nach dem Hauptspiel immer noch nicht genug von dem Spiel hat, kann sich den vier großartigen Erweiterungen widmen, die neben einigen kosmetischen Gegenständen Teil der Super Deluxe Edition sind. Und möglicherweise gibt es dort ja doch ein Wiedersehen mit Handsome Jack…

0:53 Borderlands 3 - Erster DLC schickt uns in Handsome Jack's Casino

Alle Weiteren Spiele und Erweiterungen im Bundle

Gloria Victis: Ein mittelalterliches MMORPG mit Fokus auf Realismus, einer von den Spielern getriebenen Wirtschaft und PvP. (76 Prozent positive Bewertungen bei Steam)

Pulsar: Lost Colony: Bei diesem kooperativen Open-World-Adventure müsst ihr euch als Mannschaft von bis zu fünf Leuten durch die Weiten des Alls koordinieren, um zu überleben. In den Steam-Reviews wird angemerkt, dass das Spiel eher mit einer großen Gruppe zu empfehlen sei. (81 Prozent positive Bewertungen bei Steam)

2:03 Pulsar: Lost Colony - Beta-Trailer zur Koop-Weltraumstrategie

Midnight Ghost Hunt: Midnight Ghost Hunt ist ein 4v4-Versteckspiel. Die eine Gruppe nimmt die Rolle von Geistern ein, die sich in Alltagsgegenständen wie Stühlen und Vasen verstecken, um die andere Gruppe zu eliminieren. Diese versucht hingegen, die Geister aufzuspüren und ebenfalls zu erledigen. Kritisiert wird vor allem, dass es teilweise etwas schwer ist, genügend Spieler zu finden. (63 Prozent positive Bewertungen bei Steam)

Northgard: Bei diesem in der nordischen Mythologie angesiedelten Strategie-Spiel übernehmt ihr die Kontrolle über eine Gruppe von Wikingern, die um die Herrschaft eines mysteriösen, neu entdeckten Kontinents ringen. (83 Prozent positive Bewertungen bei Steam)

Generation Zero: In diesem Open-World-Shooter müsst ihr in einer von Maschinen eingenommenen Welt um euer Leben kämpfen und die stählernen Feinde mit Guerilla-Techniken ausschalten. Besonders durch das unverbrauchte Setting im alternativen Schweden der 80er Jahre ist das Spiel einen Blick wert. (84 Prozent positive Bewertungen bei Steam)

14:31 Generation Zero - Ist der Shooter endlich richtig gut?

Destiny 2: Beyond Lights: In dieser Erweiterung zu Destiny 2 erkundet ihr Jupiters gefrorenen Mond Europa und müsst ein neues Imperium vernichten. Von Spielerinnen und Spielern wird besonders der geringe Inhalt der Erweiterung kritisiert. (51 Prozent positive Bewertungen bei Steam)

Wer wird unterstützt?

Mit dem Kauf des Bundles unterstützt ihr Laut Anbieter Humble die Herausgeber der Spiele, Humble selbst sowie die Wohltätigkeitsorganisationen Bungie Foundation (unterstützen diverse soziale Projekte) und No Kid Hungry (bekämpfen den Hunger von Kindern in Amerika). Daher ist es auch möglich, mehr für das Bundle zu bezahlen und die genannten Gruppen weiter zu unterstützen.

Wem nicht alle Spiele zusagen, kann auch auf eine günstigere Variante zurückgreifen. Mit dem günstigeren 7-Euro-Bundle erhaltet ihr die Spiele Generation Zero, Northgard und Midnight Ghost Hunt.

Werdet ihr euch das Bundle kaufen? Welches Spiel ist euer Highlight des Angebots? Kennt ihr einige Titel vielleicht schon? Schreibt's in die Kommentare!