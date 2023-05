Kostenlos bei Steam & Epic: Am Wochenende gibt's 8 coole Spiele & DLCs gratis

Bei Steam und Epic gibt's diese Woche echte Hochkaräter geschenkt.

Das Wochenende steht vor der Tür und wie jeden Freitag zeigen wir euch wieder alle Spiele und DLCs, die ihr gerade auf Steam und Epic kostenlos bekommen könnt. Wie immer gilt: Einige davon dürft ihr für immer behalten, andere nur für einige Tage spielen.

Highlight der Woche: Death Stranding

17:23 Death Stranding - Test-Video zum Kojima-Blockbuster für PS4 - Test-Video zum Kojima-Blockbuster für PS4

Genre: Action-Adventure | Entwickler: Kojima Productions | Kostenlos sichern & behalten bis: 25. Mai (Epic Games Store)

In Death Stranding liegt die Welt in Trümmern, nachdem ein Großteil der Menschheit von mysteriösen Wesen ausgelöscht wurde. Um die verbliebenen Überlebenden zu retten, schlüpft ihr in die Rolle des Kuriers Sam Porter Bridges, der die isolierten Gemeinschaften wieder miteinander verbinden soll.

Einen Großteil des Spiels verbringt ihr damit, durch die postapokalyptischen Landschaften zu wandern und Pakete von A nach B zu transportieren, was durchaus als monoton empfunden werden kann.

Die unbestreitbaren Stärken sind aber die einzigartige Atmosphäre und die vielschichtige, mitunter etwas verwirrende Handlung, die in filmreifen Zwischensequenzen erzählt wird und in deren Verlauf ihr Hollywood-Stars wie Guillermo del Toro, Léa Seydoux und Mads Mikkelsen begegnet.

Wenn ihr diesem sehr speziellen Spiel jetzt eine Chance gebt und Probleme beim Verstehen der Handlung habt (oder einfach nur wissen wollt, was da alles passiert), empfehlen wir euch unser Erklärvideo.

Weitere aktuelle Gratis-Aktionen

Metro: Last Light Complete Edition: Ohne Frage ist Metro: Last Light einer der besten Story-Shooter der 2010er-Jahre. Zum zehnten Geburtstag gibt's jetzt die Complete Edition mit allen DLCs geschenkt.

Kostenlos sichern & behalten bis: 25. Mai (Steam)

The Divison 2: Der Loot-Shooter hat 2023 auch den Sprung auf Steam geschafft, nachdem er lange nur bei Epic und Ubisoft Connect zu haben war. Jetzt könnt ihr kostenlos reinspielen - und falls er euch gefällt, könnt ihr ihn euch dauerhaft für 4 Euro sichern.

Kostenlos spielbar bis: 22. Mai (Steam)

9:23 The Division 2 - Test-Video zum vorbildlichen Loot-Shooter - Test-Video zum vorbildlichen Loot-Shooter

Dirt Rally 2.0: Das Rennspiel von Codemasters gilt bis heute als das beste seiner Art und eignet sich für alle, die gerne durch Matsch, Schnee und Wüste fahren. Das Spiel selbst ist nicht kostenlos, Besitzer können sich aber ganze vier DLCs für zusätzliche Strecken (Deutschland, Schweden, Finnland, Wales) dauerhaft sichern.

Kostenlos sichern & behalten bis: 29. Mai (Steam)

Fortnite: Für den Free2Play-Shooter könnt ihr euch aktuell ein Auftragspaket sichern. Dieses gewährt euch einige neue Aufgaben im Spiel, mit denen ihr ein komplettes Skin Set freischalten könnt.

Kostenlos sichern & behalten bis: 15. Juni (Epic)

Übrigens: Steam hat diese Woche ein neues Trial-Feature eingeführt, das die beliebten Free Weekends schon bald überflüssig machen könnte: Hiermit dürft ihr Spiele 90 Minuten lang unbegrenzt anspielen. Das geht zwar schon jetzt, wenn man die Refund-Funktion benutzt, aber so könnt ihr das Spiel auch ohne gestellten Wecker genießen.