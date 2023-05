Bei Steam sind gerade 14 fantastische Spiele so günstig wie nie zuvor

In dieser Woche geht es mit Vollspeed in offene Welten.

In dieser Woche sind vor allem grandiose Open-World-Spiele im Angebot. Es spielt keine Rolle, ob ihr zum Schwert, zum Gewehr oder zu Magie greift, ihr werdet euren Gegner das Fürchten lehren. Die Frage ist nur, ob es sich bei ihnen um Roboter, Zombies, Monster oder Menschen handelt. Aber auch Sport- und Rollenspiel-Fans dürfen sich über interessante Angebote freuen. In jedem Fall gibt es alle Spiele so günstig wie nie zuvor.

Highlight der Woche: Far Cry 6

13:08 Far Cry 6-Test - Für jede gute Idee gibt’s eine schlechte … - Für jede gute Idee gibt’s eine schlechte …

Genre & Release: Ego-Shooter | 7. Oktober 2021

Ego-Shooter | 7. Oktober 2021 Rabatt & Preis: 75 Prozent reduziert | 15 statt 60 Euro

75 Prozent reduziert | 15 statt 60 Euro Angebot gilt bis zum: 25. Mai 2023

Bei diesem Open-World-Shooter schlüpft ihr in die Rolle von Dani Rojas, einer wahlweise männlichen oder weiblichen Widerstandskämpferin. Eure Aufgabe ist es, die fiktive Insel Yara (die verdächtig viele Ähnlichkeiten mit Kuba besitzt) in Form einer Guerilla-Revolution von dem brutalen Diktator Anton Castillo zu befreien. Dieser wird verkörpert von Giancarlo Esposito, den einige von euch sicherlich als Bösewicht aus Serien wie Breaking Bad, The Mandalorian oder The Boys kennen.

Ein Kritikpunkt von Far Cry 6 ist die Story, dessen Potenzial nicht ausgeschöpft wurde - trotz der starken Performance von Esposito. Außerdem ist die Welt Far-Cry-Typisch mit allerlei Fragezeichen bespickt. Wenn man sich allerdings auf die Hauptstory und die Aktivitäten beschränkt, auf die man wirklich Lust hat, dann kommen hochkarätiges Gameplay und eine angenehme südamerikanische Atmosphäre zur Geltung.

Far Cry 6 findet durchaus auch in der Vertikale statt.

Es gibt ein umfangreiches Waffen- und Fahrzeugarsenal, verschiedene Munitionstypen, viele interessante Außenposten, die ihr einnehmen müsst und die Möglichkeit, euren eigenen Spielstil zu verwenden. Falls ihr mal keine Lust auf Tod und Verderben habt, dann könnt ihr beispielsweise auch angeln gehen oder mit eurem persönlichen Gockel an Hahnenkämpfen teilnehmen. Es gibt also reichlich zu tun auf Yara.

8:53 Far Cry 6 DLCs - Fängt toll an, endet in frustrierender Arbeit

Weitere spannende Spiele im Sale

Atomic Heart : In der offenen Welt von Atomic Heart reist ihr durch eine alternative Realität, in der die Sowjetunion durch die Entdeckung einer neuen Technologie die führende Nation der Welt geworden ist. Eure Aufgabe ist es, den Aufstand der Maschinen zu verhindern. ( Tiefstpreis: um 25 Prozent reduziert auf 45 Euro)

: In der offenen Welt von Atomic Heart reist ihr durch eine alternative Realität, in der die Sowjetunion durch die Entdeckung einer neuen Technologie die führende Nation der Welt geworden ist. Eure Aufgabe ist es, den Aufstand der Maschinen zu verhindern. ( um 25 Prozent reduziert auf 45 Euro) Battlefield 2042 : Im aktuellsten Ableger der erfolgreichen Multiplayer-Shooter-Serie erlebt ihr riesige Schlachten mit 128 Spielern pro Schlachtfeld, einem großen Arsenal futuristischer Waffen und vielen unterschiedlichen Spezialisten. ( Tiefstpreis: um 75 Prozent reduziert auf 15 Euro)

: Im aktuellsten Ableger der erfolgreichen Multiplayer-Shooter-Serie erlebt ihr riesige Schlachten mit 128 Spielern pro Schlachtfeld, einem großen Arsenal futuristischer Waffen und vielen unterschiedlichen Spezialisten. ( um 75 Prozent reduziert auf 15 Euro) Core Keeper: Bei dieser Mischung aus Bergbau-Sandbox und Lebens-Simulation im Pixel-Look forscht, lebt und kämpft ihr euch durch eine endlose Höhle. (Tiefstpreis: um 20 Prozent reduziert auf 10 Euro)

1:46 Core Keeper startet Early Access: Im Koop schürft, baut und kämpft ihr in einer alten Mine

Days Gone : Was ist cooler als Zombie-Horden zu vermöbeln? Genau, auf einem Motorrad Zombie-Horden zu vermöbeln. ( Tiefstpreis: um 67 Prozent reduziert auf 16,50 Euro)

: Was ist cooler als Zombie-Horden zu vermöbeln? Genau, auf einem Motorrad Zombie-Horden zu vermöbeln. ( um 67 Prozent reduziert auf 16,50 Euro) Dragon Age Inquisition : Bei diesem Fantasy-Rollenspiel erschafft ihr euren eigenen Helden, scharrt eine Gruppe von Verbündeten um euch und müsst die Welt vom Bösen befreien. ( Tiefstpreis: um 88 Prozent reduziert auf 4 Euro)

: Bei diesem Fantasy-Rollenspiel erschafft ihr euren eigenen Helden, scharrt eine Gruppe von Verbündeten um euch und müsst die Welt vom Bösen befreien. ( um 88 Prozent reduziert auf 4 Euro) Euro Truck Simulator 2: Reist als LKW-Fahrer durch Europa und seht etwas von der Welt. Auch wenn das Spiel zuweilen anspruchsvoll sein kann, ist es der optimale Titel, um am Abend abzuschalten. (Tiefstpreis: um 75 Prozent reduziert auf 5 Euro)

11:43 Auch nach 9 Jahren immer noch ungeschlagen - Euro Truck Simulator 2

Fifa 23 : Der neueste Ableger der erfolgreichsten Fußball-Simulation der Welt. ( Tiefstpreis: um 70 Prozent reduziert auf 21 Euro)

: Der neueste Ableger der erfolgreichsten Fußball-Simulation der Welt. ( um 70 Prozent reduziert auf 21 Euro) Football Manager 2023 : Bei dieser Management-Simulation leitet ihr eure eigene Fußball-Mannschaft. Wenn sich also wieder jemand über die schlechte Aufstellung seiner Lieblingsmannschaft beschweren will, dann seid ihr der Ansprechpartner. ( Tiefstpreis: um 40 Prozent reduziert auf 36 Euro)

: Bei dieser Management-Simulation leitet ihr eure eigene Fußball-Mannschaft. Wenn sich also wieder jemand über die schlechte Aufstellung seiner Lieblingsmannschaft beschweren will, dann seid ihr der Ansprechpartner. ( um 40 Prozent reduziert auf 36 Euro) Mass Effect Legendary Edition: Hierbei handelt es sich um alle drei Hauptteile des Weltraum-Rollenspiel-Epos Mass Effect, bei der eure Entscheidungen nicht nur Auswirkungen auf den Spielverlauf eines Titel, sondern auch auf den Rest der Trilogie haben. (Tiefstpreis: um 75 Prozent reduziert auf 15 Euro)

13:10 Ein rundum gelungenes Paket - Mass Effect: Legendary Edition im Videotest - Mass Effect: Legendary Edition im Videotest

NBA 2K23 : Der neueste Ableger der bekanntesten Basketball-Simulation der Welt. ( Tiefstpreis: um 84 Prozent reduziert auf 10 Euro)

: Der neueste Ableger der bekanntesten Basketball-Simulation der Welt. ( um 84 Prozent reduziert auf 10 Euro) Need For Speed Unbound: Mit dem neuesten Ableger des Need-For-Speed-Franchise hat EA nach einiger Zeit wieder mit der Rennspiel-Reihe überzeugen können. (Tiefstpreis: um 70 Prozent reduziert auf 21 Euro)

1:26 Need for Speed Unbound enthüllt im neuen Trailer Polizei-Verfolgungsjagden

Rust : In diesem Survival-Spiel möchte euch nahezu alles und jeder an die Gurgel gehen. Eure Aufgabe ist es, das zu verhindern. ( Tiefstpreis: um 33 Prozent reduziert auf 27 Euro)

: In diesem Survival-Spiel möchte euch nahezu alles und jeder an die Gurgel gehen. Eure Aufgabe ist es, das zu verhindern. ( um 33 Prozent reduziert auf 27 Euro) Titanfall 2: Ihr schlüpft in euren super agilen Titanenanzug und schießt euch wahlweise durch eine gut designte Einzelspielerkampagne oder actiongeladenes Online-PvP. (Tiefstpreis: um 90 Prozent reduziert auf 3 Euro)

