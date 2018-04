Humble Store - Cyberpunk-Spiel Satellite Reign wird gerade verschenkt

Satellite Reign hat eine ziemlich einzigartige Spielidee: Mit vier High-Tech-Agenten durchstreift ihr eine dystopische Cyberpunk-Metropole, plant wie in Jagged Alliance die Infiltration feindlicher Anlagen, kämpft in Echtzeit und baut eure Supersoldaten aus. Veteranen denken da sofort an den Klassiker Syndicate - und genau als dessen geistiger Erbe sieht sich das Crowdfunding-Projekt.

Bei Steam klagen jedoch einige Spieler nach wie vor über Bugs, trotz diverser Patches. Für den regulären Preis von 25 Euro ist der Kauf vielen also vielleicht zu riskant, doch glücklicherweise gibt's das Spiel zur Zeit komplett kostenlos. Wenn ihr euch im Humble Store anmeldet, könnt ihr die Vollversion eurer Bibliothek bei Steam hinzufügen und bis in alle Ewigkeit damit machen, was ihr wollt.

Die Aktion läuft noch bis zum 21. April 2018 und endet um 19 Uhr. Die Anmeldung im Humble Store erfolgt komplett kostenlos. Und da gute Cyberpunk-Spiele nun wirklich nicht vom Himmel fallen, kann man Satellite Reign als Fan durchaus eine Chance geben - zumal seit Release sogar ein Koop nachgereicht wurde.

Alle Infos zum Spiel findet ihr natürlich in unserem GameStar-Test. Und falls ihr Lust auf andere Cyberpunk-Spiele habt: Wir fassen unsere Genre-Favoriten im Ranking für euch zusammen.