1:13 Hunt: Showdown kündigt im Trailer das wohl wichtigste Update seit Jahren an

Schon morgen soll es soweit sein. Wie die Hunt-Entwickler von Crytek auf Twitter ankündigten, wird das neue Event »Tide of Shadows« am Mittwoch, dem 28. Juni um 13:00 Uhr in dem beliebten Extraction-Shooter an den Start gehen. Gleichzeitig soll auch das nächste Update 1. 13 auf den Servern ausgerollt werden.

Offizielle Patchnotes dafür gibt es zwar noch nicht, aus den letzten Teasern und Social-Media-Posts der Entwickler lässt sich allerdings schon eine ganze Menge an Inhalten herauslesen. Zudem hat Crytek vor einigen Tagen einen kurzen Teaser released, der einige der wichtigsten Inhalte des kommenden Update-Pakets zeigt.

Blitz und Donner

Die bedeutendste Neuerung aus gameplay-technischer Sicht ist der Regen, der als neue Wildcard Witterungsbedingung während des Events auf die Sümpfe des Bayou hernieder prasseln wird. Während eines Gewitters werden unsere Sicht- und Hörweite herabgesetzt; der Regen macht also ganz neue Spielzüge möglich und ermöglicht nahezu lautlose Bewegung.

Noch dazu sieht der Regen auch einfach verdammt schön aus. Auf Twitter veröffentlichten die Entwickler ein Video, das euch über 30 Minuten die volle Dauer eines Gewitters demonstriert. Der stimmungsvolle Wechsel zwischen Dauerregen und Nebel verleiht dem Spiel eine ganz neue Gruselatmosphäre.

See you later, Alligator

Ebenfalls neu ist der Event-Boss Rotjaw; ein gigantisches Krokodil, das die Sümpfe des Bayous durchstreift. Die Bestie ist immer hungrig und zerfleischt mit ihren mächtigen Kiefern jeden unvorsichtigen Jäger, der ihr zu nahe kommt.

Zu Anfang der Runde soll Rotjaw in einem Käfig gefangen sein. Wenn er ein bestimmtes Level erreicht hat, kann sich der Boss jedoch befreien. Wie auch die anderen Bosse, soll Rotjaw in einen Ragemodus wechseln, wenn er verwundet wurde.

Was ist noch neu?

Natürlich bringt das Update auch einige neue Waffen. Bisher bestätigt sind:

Drilling: Ein Gewehr mit drei Läufen. Zwei für normale Munition, einen für Schrot.

Ein Gewehr mit drei Läufen. Zwei für normale Munition, einen für Schrot. Lemat Mark II Uppermat: LeMat-Variante, die wie der Uppercut-Revolver große Munition verschießt. Kann nicht im Fächern-Modus abgefeuert werden.

LeMat-Variante, die wie der Uppercut-Revolver große Munition verschießt. Kann nicht im Fächern-Modus abgefeuert werden. Railroad Hammer: Neue Nahkampfwaffe ähnlich dem Vorschlaghammer.

Neue Nahkampfwaffe ähnlich dem Vorschlaghammer. Winfield 1893 Slate Riposte: Eine Winfield, nur mit Bajonett. Dadurch wird der Messer-Slot frei.

Daneben werden mit Tide of Shadows vermutlich auch tragbare Medikits und Werkzeugkisten als Ausrüstungsgegenstände ihren Weg ins Spiel finden. Diese werden nötig, da der neue Boss sich auf der Karte bewegen kann, ermöglichen aber auch neue PvP-Möglichkeiten.

Außerdem bestätigt sind mindestens drei neue Jäger. Spekuliert wird dagegen noch über eine Rückkehr der aus dem vorherigen Event bekannten und beliebten Schwüre, eine neue Munitionsart für die Sprenglanze sowie einen Brandbolzen für die Handarmbrust.

