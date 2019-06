Crytek-Shooter Hunt: Showdown am Wochenende kostenlos spielen

An diesem Wochenende könnt ihr die Cryengine-Monsterhatz Hunt: Showdown auf Steam gratis austesten. Das Free2Play-Wochenende läuft seit Donnerstag und endet am Montag, den 17. Juni, um 19 Uhr deutscher Zeit.

Wer das Spiel kauft, bekommt bis dahin zudem 20 Prozent Rabatt und zahlt damit 24 Euro für den Zugang zum Early Access (EA). Im Folgenden gehen wir kompakt darauf ein, wie sich Cryteks Rückkehr zum Shooter-Genre seit dem EA-Release am 22. Februar 2018 verbessert hat.

Was läuft bei Hunt?

Wir haben Hunt: Showdown in zwei Early-Access-Tests auf seinen Fortschritt hin überprüft und waren positiv überrascht vom kontinuierlichen Fortschritt der Entwicklung. In den beiden ausführlichen Artikeln erfahrt ihr außerdem, was Hunt: Showdown eigentlich für ein Spiel ist.

Hier findet ihr den ersten Check kurz nach dem EA-Release von Hunt. Wir lobten auf der einen Seite das ungewöhnliche Konzept und die dichte Atmosphäre des Multiplayer-Shooters, monierten aber gleichzeitig die zu diesem Zeitpunkt wechselhafte Performance.

Im zweiten EA-Test zu Hunt: Showdown rund ein halbes Jahr später fanden wir ein um zahlreiche Inhalte und sinnvolle Features erweitertes Hunt: Showdown vor. Und auch die Framerate hatte einen spürbaren Sprung nach oben vollzogen.

Inzwischen sind weitere Inhalte zu Hunt: Showdown hinzugefügt worden, zuletzt etwa ein neues Boss-Monster, ein von Battle Royale inspirierter Modus und zahlreiche neue Waffen und Items. Außerdem gibt es nun tiefergreifenden Spieler-Fortschritt mit einem freischaltbaren Kompendium der Monster.

Laut der offiziellen Roadmap befindet sich Hunt: Showdown auf dem Schritt zum Full Release, da alle Inhalte, die vor Version 1.0 hinzugefügt werden sollten, bereits abgearbeitet wurden.

Wir haben bei Crytek angefragt, ob sie einen Releasetermin mit uns teilen wollen und werden diese Meldung updaten, wenn uns eine Antwort erreicht.