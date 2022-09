Hunt Showdown spielt 1895 - die neu enthüllte Aufklärungsdrohne passt trotzdem rein!

Hunt: Showdown ist ein unglaublich atmosphärisches Spiel. Das Setting im Bayou des späten 19. Jahrhunderts macht so einiges her und die ekelhaften Monster sind auch nicht von schlechten Eltern. Umso eigenartiger klingt es im ersten Moment, dass jetzt eine Aufklärungsdrohne mit Update 1.10 ins Spiel kommt.

Die ist aber kein mechanisches Konstrukt, sondern ein quicklebendiges Insekt! Wie unser kleiner Freund genau funktioniert, klären wir in diesem Artikel. Wenn ihr alle Infos ganz genau wissen wollt, dann schaut euch doch den Livestream des Entwicklungsstudios an:

Stalker-Beetle

Der hilfreiche Käfer ist genau wie eine Heilungsspritze oder ein Molotow-Cocktail ein Ausrüstungsgegenstand. Ihr könnt den kleinen Racker also in eure Tasche stecken und einsetzen, wann ihr wollt. Ihr könnt den Käfer auch in der Spielwelt bei kleinen Kokons finden. Das Insekt kann auch mehrmals verwendet werden, wenn ihr nur vorsichtig damit umgeht.

Aber was macht der Käfer denn genau? Nachdem ihr ihn geworfen habt, könnt ihr mit seinen Augen sehen und ihn steuern. Das Insekt sieht dauerhaft im Darksight, es sollte euch also leicht fallen, eure Gegner zu spotten.

Ihr könnt aber auch den kleinen Stalker opfern und ihn in die Luft sprengen, womit ihr euren Gegnern leichten Schaden zufügt– falls die nicht vorher den Käfer erschießen. Wie der Käfer ausschaut und funktioniert, seht ihr im obigen Livestream ab Minute 29:20.

Erst vor wenigen Monaten hat der drei Jahre alte Multiplayer-Shooter einen neuen Spielerrekord erreicht. Wieso der Shooter plötzlich noch beliebter wurde, lest ihr in folgendem Artikel:

Die wichtigsten Änderungen fassen wir hier im Schnelldurchlauf zusammen.

Map-Änderungen: Stillwater Bayou und Lawson Delta werden ein wenig überarbeitet. Erstere Karte erhält beispielsweise eine neue kleine Insel bei Alice Farm. Außerdem werden die Spawn-Punkte der Maps verändert, um unfaire Spawn-Kämpfe zu verhindern.

Stillwater Bayou und Lawson Delta werden ein wenig überarbeitet. Erstere Karte erhält beispielsweise eine neue kleine Insel bei Alice Farm. Außerdem werden die Spawn-Punkte der Maps verändert, um unfaire Spawn-Kämpfe zu verhindern. Gunplay-Änderungen: Ein paar Waffen werden angepasst. Unter anderem werden Compact Ammo Rifles, also beispielsweise die Winfield 1873 eine höhere Reichweite erhalten.

Ein paar Waffen werden angepasst. Unter anderem werden Compact Ammo Rifles, also beispielsweise die Winfield 1873 eine höhere Reichweite erhalten. Hunter-Änderungen: Poison Sense wird auf 150 Meter Reichweite erhöht, Ghoul und Conduit werden ebenfalls gebufft.

Poison Sense wird auf 150 Meter Reichweite erhöht, Ghoul und Conduit werden ebenfalls gebufft. Questline System: Das neue Questline System geht an den Start. Ihr sammelt Sterne für jede Quest, die ihr bewältigt. Habt ihr genug Sterne erspielt, steigt ihr eine Stufe auf und erhaltet Belohnungen.

Das neue Questline System geht an den Start. Ihr sammelt Sterne für jede Quest, die ihr bewältigt. Habt ihr genug Sterne erspielt, steigt ihr eine Stufe auf und erhaltet Belohnungen. Noch mehr Änderungen: Die Preise einiger Items werden angepasst, Upgrade-Kosten für Traits steigen und fallen und ihr könnt Verbrauchsgegenstände nun in der Map finden – wie beispielsweise unseren freundlichen Käfer.

Ein ewiges Thema bei Multiplayer-Shootern ist das Matchmaking. Mal fühlt man sich den Gegnern überlegen, mal haushoch unterlegen. Wir haben uns im Podcast über das sogenannte Skillbased Matchmaking unterhalten, ob es für fairere Matches sorgt und was wir davon halten. Hört doch mal rein:

Wann das Update 1.10 genau erscheint, ist noch unklar. Bisher heißt es nur, dass es „bald“ soweit sein wird.

Was haltet ihr von den Änderungen, allen voran vom Stalker-Beetle? Fürchtet ihr, dass das Gadget zu stark ist oder freut ihr euch schon auf den Käfer? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!