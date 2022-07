Noch nie haben so viele Leute Hunt: Showdown auf Steam gespielt wie gerade

Hach, das digitale Zeitalter. Im schlimmsten Fall reifen die Produkte erst beim Kunden, im besten Fall haben ohnehin schon Spiele durch regelmäßige Updates die Chance, auch Jahre nach Release neue Rekorde zu feiern. So geschehen bei der Twitch-Sensation Among Us - und nun auch bei Hunt: Showdown.

Der Multiplayer-Shooter in den Sümpfen Louisianas hat gerade auf Steam seinen Spielerhöchststand erreicht: Am 27. Juli 2022 waren 38.272 Spielerinnen und Spieler gleichzeitig im Bayou unterwegs. Derart hohe Zahlen hat Hunt in den rund fünf Jahren seit Early-Access-Release noch nie erreicht. Generell zeigt die Kurve auf Steam Charts sehr klar, dass Hunt seine Community seit Jahren vergrößert:

Den ersten großen Boost gab es im März 2021 zum großen Event As the Crow Flies , also zum Release des dritten Bosses. Auch jetzt hängen die Spielerzahlen mit dem dicken neuen Event Serpent Moon zusammen. Aber dahinter steckt ein bisschen mehr.

Warum ist Hunt gerade so erfolgreich?

In Hunt: Showdown findet seit 27. Juli 2022 das wahrscheinlich größte Event seit Release statt. Zum ersten Mal gibt's im Spiel einen Battle Pass, mit dem Crytek die Monetarisierungsweichen für die Zukunft stellen möchte. Das Event dauert 60 Tage, es gibt haufenweise neue Goodies, zwei neue Waffen, eine neue Tageszeit auf den Maps und so weiter. Die Details findet ihr in unserer handlichen Übersicht zu Hunt: Showdown - Serpent Moon und einen ganz fixen Überblick hier im Trailer:

Ohne Frage ist der Start des Events einer der wichtigsten Gründe für Hunts Erfolg. Es gibt aber noch zwei weitere. Zum einen ist das Spiel pünktlich zum Event-Launch im Sale, zum anderen - und das ist noch essenzieller - gewinnt das Spiel in der weltweiten Streaming- und YouTube-Welt mittlerweile ordentlich Traktion.

In Deutschland schwingt Fabian Siegismund seit Jahren auf seinem Twitch-Kanal die Fackel für Hunt, an seinen Tutorials kommt ihr eigentlich kaum vorbei, wenn ihr das Spiel lernen wollt. Aber auch international mischen die großen Shooter-Stimmen mittlerweile mit: Jackfrags hat jüngst ein Hunt-Video veröffentlicht, Dr Disrespect streamt das Spiel - und zum Event-Start fanden sich auf YouTube und Twitch haufenweise namhafte Gesichter, die sich ins Bayou stürzen.

Hunt verbreitet sich seit Jahren weniger über direktes Ins-Gesicht-Marketing (der Event-Trailer des offiziellen Hunt-Kanals hat gerade mal 100.000 Abrufe) und mehr über Ich erzähle mal allen anderen, wie viel Bock dieses Spiel macht . Das gilt im großen für Streamer wie Siegismund, im Kleinen aber auch für Freundes- und Kollegenkreise. Wir sprechen da aus Erfahrung.

Wie schaut's bei euch aus? Spielt ihr selbst Hunt? Hat euch das Event zum Ausprobieren bewogen? Oder meidet ihr das Spiel nach wie vor wie einen Immolator?