»Brillante Schauspielerin«: 17 Jahre später hat Will Smith für die Hündin aus I Am Legend nichts als Lob übrig

Robert Neville (Will Smith) und Sam (Abbey) im Kinofilm I Am Legend von 2007. Bildquelle: Warner Bros.

In I Am Legend streift Will Smith als der letzte Mensch auf Erden durch ein verlassenes New York. Doch völlig allein ist er dabei nicht: Eine Schäferhündin namens Sam ist im Sci-Fi-Actionfilm mit von der Partie, die offenbar nicht nur bei Zuschauern einen bleibenden Eindruck hinterließ.

Denn 17 Jahre später hat Will Smith für Sams Darstellerin nichts als Lob übrig. Als Gast bei Hot Ones bezeichnet der Oscar-Preisträger die Vierbeinerin Abbey (also die echte Hündin hinter Sam), als brillante Schauspielerin. Abbeys Kompetenz am Set hat Smith beim Dreh von I Am Legend regelrecht von den Socken gehauen.

Es war, als würde Abbey Englisch sprechen. [...] Sie konnte dich buchstäblich verstehen, das war wirklich verrückt.

Dabei geht Smith konkret auf eine Szene ein, die wahrscheinlich das Herz eines jeden Filmfans gebrochen hat. Solltet ihr I Am Legend bis heute nicht gesehen haben, gibt’s an dieser Stelle vorsichtshalber eine Spoiler-Warnung.

1:59 I Am Legend - offizieller Trailer

Ihr wisst ganz genau, um was für eine Szene in I Am Legend es geht

Natürlich meinen wir die Szene, in der Sam mit dem Virus infiziert wird, der (fast) die gesamte Menschheit dahingerafft hat. Will Smiths Filmfigur Robert Neville sieht sich dazu gezwungen, Sam von ihrem Leid zu erlösen und zu verhindern, dass die Hündin sich in ein Monster verwandelt. In besagter Szene erwürgt Nevill Sam und dabei hat Abbey sogar ihren eigenen Stunt gespielt:

Abbey macht das einfach. Abbey wurde beigebracht, dass sie ihren Körper erschlaffen lässt und ich sie auf den Boden lege. Wie bringst du einem Hund bei, so etwas zu tun? Für mich hat es sich so angefühlt, als würde ich mit einer brillanten Schauspielerin arbeiten.

Schon im April hatte Will Smith zum nationalen Haustiertag einen Clip mit Abbey bei Social Media (konkret Instagram) gepostet. Im Gespräch mit Hot Ones verrät der Schauspieler außerdem, dass er versuchte, die Schäferhündin zu adoptieren. Das scheiterte ihm zufolge aber an dem Umstand, dass Abbey die Brotverdienerin ihrer Familie war.

Laut der Filmdatenbank IMDb war Abbey in keiner anderen Kinoproduktion abseits von I Am Legend zu sehen, aber ein so gut trainierter Hund dürfte auch anderweitig seine Stärken austieren können. Ob Abbey heute noch lebt, ist nicht bekannt. In Anbetracht der Lebenserwartung von Schäferhunden (circa 9 bis 13 Jahre), ist es aber leider eher unwahrscheinlich.

Übrigens: Aktuell wird tatsächlich an einer Fortsetzung zu I Am Legend gearbeitet, für die Will Smith zurückkehren soll und sich die Leinwand mit Michael B. Jordan teilt. Dabei soll I Am Legend 2 ein Ende des ersten Teils berücksichtigen, das nie in den Kinos lief.

Mehr dazu könnt ihr unter den Links oben nachlesen.