Bereits auf den Game Awards 2019 wurde das Strategiespiel Humankind angekündigt und seitdem versorgen uns die Entwickler fleißig mit Gameplay-Details. Nun sind mit einem Entwicklervideo der Alpha-Version neue Details ans Licht gekommen, die sich besonders dem Wandel durch die verschiedenen Zeitalter widmen.

Ganz so wie bei echten Städten wird sich die Geschichte eurer Zivilisation in euren Metropolen widerspiegeln. Die Entwickler beschreiben ihre Motivation dabei so:

"Eines der Kern-Themen von Humankind ist, wie sich Kulturen im Lauf der Zeit entwickeln und verändern. Und wir wollten, dass sich das im Aussehen eurer Städte widerspiegelt, sodass, wenn ihr eure Stadt anseht, ihr ganzer Weg und ihre Geschichte eure strategischen Entscheidungen darstellen."

Das wird sich besonders auf die Architektur eurer Gebäude sowie die Größe und Beschaffenheit eurer eroberten Territorien beziehen. Auch die Wahl eurer Wirtschaftsform oder der Profession eurer Bürger spielt eine wichtige Rolle.

Stätten der Geschichte

Laut den Entwicklern soll es auch einige Plätze geben, die sich im Gegensatz zum Rest der Stadt nicht weiterentwickeln, um eine Art Wahrzeichen und historisches Zeugnis eurer Stadt zu sein.

Im Gameplay-Video der Alpha-Version erklären die Entwickler noch mehr über ihr Spiel und was sie anders als die Konkurrenz machen wollen:

Auch in anderen Bereichen will sich Humankind von seinem offensichtlichen Vorbild Civilization abheben. So wurde beispielsweise vor kurzem bekannt, dass ihr statt historischen Anführern eure eigenen Herrscher erstellen könnt.

Geübte Entwickler

Das Team von Amplitude Studios hat im Bereich der Strategie-Spiele bereits zahlreiche Erfahrungen sammeln und Erfolge feiern können. Mit ihrem letzten Spiel Endless Legend aus der »Endless-Reihe« beispielsweise haben es die Entwickler sogar in unsere Liste der Top 10 besten Rundenstrategie-Spiele aller Zeiten geschafft.

Übrigens basiert auch das Territorien-System in ihrem neuesten Spiel Humankind auf dem von Endless Legend. Wie gut das aber in Humankind funktioniert, erfahren wir im Laufe des Jahres 2020, wenn Humankind erscheint.