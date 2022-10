Im Humble Bundle bekommt ihr gerade 6 geniale Rollenspiele für einen kleinen Preis

Ihr müsst eure Gruppe erst sammeln! Fans von klassischen Rollenspielen werden diesen Ausruf kennen, dürfen heute ausnahmsweise aber mal jemand anderes diese Arbeit machen lassen. Denn Humble nimmt euch das Sammeln ab und hat ein beachtenswertes Bündel aus einigen wirklich genialen Oldschool-RPGs geschnürt.

Insgesamt bekommt ihr 6 vollwertige Rollenspiele in einem Paket und zahlt dafür etwa 20 Euro. Zusätzlich stecken in dem Paket außerdem noch ein Rabatt für das Roguelite Myth Force sowie zwei DLCs für die Enhanced Edition von Baldur's Gate.

Diese Rollenspiele stecken im aktuellen Humble Bundle

Unser Pen-&-Paper-Meister und Experte für Oldschool Rollenspiele Fabiano verschafft euch einen Überblick darüber, welche Spiele ihr bekommt und was euch darin erwartet.

Fabiano Uslenghi Der Experte: Fabiano spielt seit frühster Jugend klassische Rollenspiele und für ihn gehören diese RPGs zur absoluten Königsklassen. Bei aller Liebe zu großen Open-World-RPGs, nichts geht seiner Meinung nach über eine Gruppe aus außergewöhnlichen Helden, die auf eine fantastische Abenteuerreise geht und dabei in strategisch anspruchsvolle Gefechten obsiegt. Diese Liebe zu Party-Rollenspielen und Charaktersystem hat sich bei Fabiano inzwischen auch auf die Welt außerhalb seines Computers übertragen. In seiner Freizeit spielt er nämlich klassische Pen-&-Paper-Rollenspiele wie DSA oder Dungeons & Dragons.

Pathfinder: Wrath of the Righteous

Das sagt unser Experte: Wenn ihr mich fragt, lohnt sich das Humble Bundle schon allein für dieses Spiel. Wrath of the Righteous ist immerhin der jüngste Vertreter in dem ganzen Paket und eines der besten Rollenspiele der letzten Jahre. Auf Steam kostet dieses RPG-Meisterwerk normalerweise über 40 Euro. Ihr bekommt dafür aber auch eines der umfangreichsten Rollenspiele, die es jemals gab. Als Kommandant führt ihr eine Armee gegen die dämonischen Heerscharen der Hölle und entdeckt dabei die machtvollen, mythischen Kräfte eures eigenen Helden. Wrath of the Righteous bietet eine epische Geschichte, liebenswerte Charaktere und ein wundervoll tiefes Charaktersystem.

Neverwinter Nights: Complete Adventure

Das sagt unser Experte: Anders als in den meisten anderen klassischen Rollenspielen gibt es in Neverwinter Nights keine Party - wenn man einmal von einem einsamen Söldling als Begleiter absieht. Doch das ändert nichts daran, dass euch hier eine der besten Fantasy-Geschichten erwartet, die es in einem Rollenspiel zu erleben gibt. Hier geht es anfänglich um die Heilung einer widerlichen Seuche, doch recht bald entspinnt sich eine größere Intrige. Neverwinter Nights mag grafisch auch in der Enhanced Edition etwas altbacken wirken, wartet dafür aber mit mehr Action auf und wird dank einer lebhaften Modding Community bis heute erweitert.

Baldur's Gate 1 und 2

Das sagt unser Experte: Mit Baldur's Gate fing für mich alles an. Diese Spiele haben mich erst richtig auf den Geschmack für Party-Rollenspiele gebracht. Zwar haben diese Klassiker mittlerweile viele Jährchen auf dem Buckel, doch meiner Meinung nach lassen sie sich bis heute ganz wunderbar spielen. Die Enhanced Editionen brachten neben ein paar Grafik-Verbesserungen auch neue Inhalte, doch die wahre Stärke Baldur's Gates liegt ohnehin in der Story. Ihr werdet hier so viele spannende Charaktere treffen wie nirgendwo sonst und mit Entscheidungen konfrontiert, die euch mehr als eine Nacht wach liegen lassen. Im Detail geht es um die Reise eines vaterlosen Findelkindes, das sich erst auf einem Rachefeldzug und dann auf der Suche nach seiner Bestimmung befindet.

Planescape: Torment

Das sagt unser Experte: Torment heißt übersetzt ja so viel wie Qual und die erwartet euch auch in diesem Spiel. Nun, zumindest dann, wenn ihr lesefaul seid. Denn Planescape ist ein eigentümliches Biest. Ein Rollenspiel, das euch mit mehr Text konfrontiert als manche Romanreihe. Das mag einigen nicht gefallen, andere werden hier aber auf eine intellektuelle Weise befriedigt, wie in keinem anderen PC-Spiel. Planescape besticht vor allem mit seinen tiefgreifenden Dialogen und Ideen. Es stellt Fragen, auf die ich nur zu gerne eine Antwort wüsste. Dabei saugt es einen immer weiter in seine sonderbare Welt, wie es eben sonst nur einem guten Buch gelingt.

Icewind Dale: Enhanced Edition

Das sagt unser Experte: Icewind Dale ist ein Stück weit des komplette Gegenteil von Planescape. Denn während ihr in dem einen in erster Linie eine spannende Geschichte nacherlebt, geht es in Icewind Dale richtig zur Sache. Dieses Rollenspiel fokussiert sich auf strategische Kämpfe, die ihr mit eurer selbstgebauten Party bestreitet. Und bei aller Lieber zu toll erzählten Geschichten, ist mir manchmal auch einfach nach gut designten Kämpfen zumute. Icewind Dale hat einen klaren Fokus und weiß mit immer neuen Herausforderungen zu motivieren. Und mal ehrlich, DnD wäre nicht so populär, wenn sein Rollen- und Kampfsystem nicht zu überzeugen wüsste.

Was haltet ihr von dem Angebot? Nutzt ihr die Gelegenheit, um einige der besten Rollenspiel-Klassiker nachzuholen oder wollt ihr jetzt endlich Wrath of the Righteous angehen, dass erst kürzlich seine Enhanced Edition erhalten hat? Schreibt es mir in die Kommentare!