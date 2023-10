Assassin's Creed Mirage - Spielzeit: So viel Zeit solltet ihr einplanen

Wie lange dauert es, Mirage durchzuspielen? Wir verraten es euch und geben Kontext.

Mit Assassin's Creed Mirage kehrt Ubisoft zu vertrauten, aber zuletzt vermehrt vermissten Traditionen ihrer wohl bekanntesten Marke zurück. Damit einher geht auch ein geringerer Umfang sowie ein stärkerer Fokus der Inhalte, die diesen ausmachen.

Wir erläutern euch, wie viel Zeit ihr für einen Durchgang von Mirage einplanen solltet.

Wie lange dauert Basims Reise?

Natürlich hängt die Spielzeit von eurem Stil ab. Erkundet ihr viel? Folgt ihr Nebenhandlungen oder hetzt ihr nur von einem Hauptquestmarker zum nächsten. Unser GameStar-Tester hat etwa 20 Stunden gebraucht, um das Spiel mit nahezu allen Nebensachen vollendet abzuschließen.

Wie viele Stunden braucht es, um wirklich alles zu sehen? Wer wirklich komplettieren will, braucht in etwa 25 Stunden. Dann hat er oder sie aber auch wohl jeden Quadratmeter der Welt erkundet, jedes Gespräch gehört und jedwedes Objekt eingesammelt.

Wie lang ist die Hauptstory? Wenn ihr einfach nur erleben wollt, wie Basim zu dem Charakter wird, wie er in Assassin's Creed: Valhalla auftritt, der spielt einfach die Hauptstory und ignoriert den Rest. Diese erfordert, da auch nur sehr wenig Grind notwendig ist, knapp 10 bis maximal 15 Stunden.

Lohnt es sich, Assassin's Creed Mirage mehrfach durchzuspielen? Eher nicht, anders als in Assassin's Creed Odyssey und Valhalla gibt es dieses Mal getreu der alten Serienformel keine alternativen Enden oder Questausgänge. Der jüngste Serienableger ist ein klassisches Assassin's Creed, mit allen damit einhergehenden Stärken und Schwächen, wie auch unser folgendes Testvideo aufzeigt.

14:08 Dieses Assassin's Creed zu ignorieren, ist ein Fehler

Im obigen Testvideo erklären wir euch so kurzweilig wie gründlich, was wir von dem neuen Assassin's Creed und seiner Rückkehr zu alten Traditionen halten. Selbiger erläutern wir euch noch umfassender sowie wortreicher in unserem Test in schriftlicher Form.

Wie lange seid ihr schon in Assassin's Creed Mirage unterwegs? Findet ihr den Titel lang genug, zu kurz oder trifft Ubisoft hier exakt ins Schwarze, eurer Meinung nach? Was für Content hättet ihr euch noch gewünscht, so denn es in euer Macht gelegen hätte, ihn einfach hinzufügen zu lassen? Schreibt uns eure Gedanken und Wünsche gerne in die Kommentare!