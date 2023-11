Indiana Jones 5 floppte im Kino, doch bald könnt ihr euch auf Disney Plus selbst ein Bild machen

Harrison Ford hat sich mit Indiana Jones 5 offiziell von seiner Kult-Rolle verabschiedet. Bildquelle: Disney/Lucasfilm

Der fünfte (und letzte) Indiana Jones kam bei Kritikern und auch an den Kinokassen nicht allzu gut weg. Habt ihr Das Rad des Schicksals verpasst oder sogar absichtlich ausgesetzt, könnt ihr schon bald den Film von Regisseur James Mangold bei Disney Plus nachholen.

Wann Indy 5 bei Disney Plus erscheint

Am 15. Dezember 2023 landet Indiana Jones 5 bei Disney Plus im Streaming-Abo - wie offiziell per Pressemitteilung bekannt gegeben wurde. Darin schwingt der mittlerweile 81-jährige Harrison Ford ein letztes Mal die Peitsche und verabschiedet sich von seiner Kult-Rolle.

Falls ihr euch einen konkreten Eindruck vom Film machen wollt, werft ihr am besten einfach mal einen Blick in den offiziellen Trailer zu Indiana Jones und das Rad des Schicksals:

1:43 Indiana Jones: Der Trailer zu Das Rad des Schicksals auf deutsch

Kein Hit im Kino und bei Kritikern

Mit einer Laufzeit von insgesamt zwei Stunden und 22 Minuten bietet es sich vielleicht sogar an, den Das Rad des Schicksals gemütlich auf dem Sofa nachzuholen. Allzu viele oder besser gesagt genug Zuschauer konnte Indy 5 ohnehin nicht in die Kinos locken.

Weltweit konnte Indiana Jones und das Rad des Schicksals über seine Kinolaufzeit hinweg nur circa 383 Millionen US-Dollar einspielen (via Box Office Mojo). In Anbetracht des stolzen Budgets von 300 Millionen US-Dollar hätte Indy 5 auf mindestens 800 Millionen kommen müssen, um für Disney nicht zum Verlustgeschäft zu werden.

Die Kritiken zu Das Rad des Schicksals fielen auch eher durchwachsen aus: Bei Metacritic kommt der Film auf einen Durchschnittswert von gerade mal 58 Punkten, Zuschauer vergeben sogar nur 44. Auf Rotten Tomatoes sieht es mit 69 von Kritikern und 88 von Zuschauern dagegen schon wieder ein bisschen positiver aus.

Vali Aschenbrenner Das meint der Autor: Ich liebe Indy, aber Teil 5 hat mich wirklich nicht überzeugt. Dass der Film mit James Mangold auch noch von einem meiner Lieblingsregisseure kommt (immerhin hat der gute Mann Logan, Todeszug nach Yuma und Walk the Line gedreht), hat meinen Kinobesuch umso schmerzhafter gemacht. Wenn ich ehrlich bin, hatte ich mit Das Königreich des Kristallschädels mehr Spaß als mit Harrison Fords letztem Indy-Abenteuer. Handwerklich und schauspielerisch kann man Das Rad des Schicksals wenig vorwerfen, dem fünften Film fehlt aber schlichtweg der Charme und die Seele, die die Filme von Steven Spielberg so großartig gemacht haben. Habt ihr Disney Plus abonniert, könnt ihr euch spätestens ab dem 15. Dezember selbst ein Bild machen.

Übrigens: Wollt ihr ein wenig in Erinnerungen an die gute, alte Indiana-Jones-Trilogie schwelgen, legen wir euch das folgende YouTube-Video nahe. Unser Kollege Marco Risch von Nerdkultur hat in knapp zehn Minuten für euch zusammengefasst, was die Abenteurer-Filme mit Harrison Ford so besonders und sogar zeitlos macht:

Wollt ihr mehr dazu wissen, was Harrison Ford gerade sonst so treibt und was ihr vielleicht sogar zu den Videospielen um Indiana Jones in Erfahrung bringen könnt, findet ihr mehr Infos unter den folgenden Links:

Habt ihr Indiana Jones und das Rad des Schicksals bereits im Kino gesehen und wenn ja, wie gut hat euch der Film mit Harrison Ford, Mads Mikkelsen und Phoebe Waller-Bridge gefallen? Welcher Teil der Indy-Reihe ist euer absoluter Liebling - von Steven Spielberg oder James Mangold? Lasst es uns in den Kommentaren wissen - wir sind auf eure Meinung gespannt!