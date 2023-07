Indiana Jones: Disney hatte große Pläne, doch das nächste Vorhaben ist schon lange geplatzt

Nein, aus der geplanten Indiana Jones-Serie für Disney Plus wird leider nichts. Bildquelle: D.B.

Indy bekommt aktuell keine Verschnaufpause: Nach durchwachsenen Filmkritiken steuert Indiana Jones 5 auf einen regelrechten Kinoflop zu. Doch es gibt immer noch Licht am Ende des Tunnels, denn da wäre ja noch die geplante Indy-Serie für Disney Plus … oder?

Die geplante Indy-Serie ist Geschichte

Wer darauf gehofft hat, wird leider enttäuscht. Denn nachdem im November 2022 die für gewöhnlich sehr gut informierte Website TheWrap berichtete, dass sich eine TV-Serie um Indiana Jones für Disney Plus in Entwicklung befindet, kam im März diesen Jahres schnell die Ernüchterung.

Der Branchen-Insider Jeff Sneider verriet im Zuge des Hot Mic-Podcasts, dass Disney dem Indy-Projekt den Stecker gezogen hat, damit sich Lucasfilm weiter auf neuen Star Wars-Content konzentriert. Eine offizielle Bestätigung blieb aber bis heute aus.

Doch jetzt meldet sich mit James Mangold der Regisseur von Indiana Jones und das Rad des Schicksals im Happy Sad Confused-Podcast zu Wort. Und Mangold bestätigte, dass sich eine TV-Serie basierend auf den Jägern des verlorenen Schatzes tatsächlich in Entwicklung befand, aber offenbar nie besonders weit gekommen ist:

Ich habe mir angesehen, was sie für die [Indiana Jones-]Serie entwickelt haben, aber ich glaube, es war komplett spekulativ, ob die überhaupt zustande kommt.

Eine Indy-Serie … ohne Indy?

James Mangold verrät außerdem, dass das Projekt nichts mit Indiana Jones selbst zu tun hatte - was Harrison Ford bereits zuvor bestätigte (via GamesRadar+). Das impliziert, dass die Serie höchstwahrscheinlich als Spin-off angelegt war. Soll heißen: Indy selbst wäre wohl nicht der Star gewesen, stattdessen hätte sie sich auf jemand anderen konzentriert.

Viele Fans vermuteten, dass zum Beispiel Indys Mentor Abner Ravenwood aus Indiana Jones und der letzte Kreuzzug im Fokus der neuen TV-Serie stehen hätte können. Ansonsten würden natürlich auch Helena Shaw (Phoebe Waller-Bridge) oder Short Round (Ke Huy Quan) für ein derartiges Projekt infrage kommen.

Harrison Ford ist fertig mit Indy: Zumindest auf Indiana Jones bezogen ist aber nach Das Rad des Schicksals tatsächlich Schicht im Schacht. Harrison Ford hat sich offiziell von der Rolle verabschiedet, denkt aber mit 80 Jahren trotzdem noch nicht an den Ruhestand. Ein Wiedersehen mit Indy selbst gibt es wiederum im geplanten Actionspiel der Wolfenstein-Macher MachineGames.

Mehr dazu und was sonst noch in der Welt von Indiana Jones passiert, erfahrt ihr unter den folgenden Links. Und falls ihr einen Kinobesuch einplant, lest vielleicht besser nicht die Kolumne von Dimi, der damit in letzter Zeit keine gute Erfahrungen machen durfte. Dann verpasst ihr aber einen wirklich unterhaltsam geschriebenen Text - welch Dilemma!

Was haltet ihr davon, dass eine geplante Indiana Jones-Serie offenbar nie zustande gekommen ist? Hättet ihr euch über ein derartiges Projekt für den Streamingdienst Disney Plus gefreut oder könnt ihr guten Gewissens darauf verzichten? Wie gut hat euch Indiana Jones 5 gefallen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!