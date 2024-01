Es ist endlich so weit: In ein paar Tagen seht ihr erstes Gameplay zu Indiana Jones

Bald erfahren wir, in welchem Zeitraum das Indiana-Jones-Spiel angesiedelt ist. Bild: Lucasfilm Ltd.

Indy-Fans sollten schon mal Hut und Peitsche aus dem Schrank holen und entstauben: Am 18. Januar 2024 steht der Gameplay-Reveal des kommenden Spiels Indiana Jones an! Das hat Microsoft offiziell verkündet – und auf dem kommenden Showcase gibt es noch mehr zu sehen.

Wir verraten euch das bisher bekannte Programm der Developer Direct und natürlich auch, wann und wo genau ihr zuschauen könnt.

Was ist bei der Developer Direct geboten?

Für viele dürfte natürlich das erste Gameplay aus Indiana Jones das Highlight sein. Entwickler MachineGames schürt die Vorfreude auch via X (früher Twitter) an: »Wir können es kaum erwarten, euch zu zeigen, woran wir gearbeitet haben«:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

In der Präsentation gibt’s außerdem Infos zum Setting, der Story und was genau Indy im Spiel eigentlich drauf hat. Bekannt ist schon, dass das Spiel exklusiv für PC und Xbox erscheint und im Game Pass landet. Ob auch das Release-Datum bekannt gegeben wird?

Weitere bestätigte Spiele im Showcase:

Avowed: Rollenspiel von Obsidian, es soll einen ersten Deep Dive geben

Senua’s Saga: Hellblade 2: Entwickler Ninja Theory zeigt ein Dev-Tagebuch

Ara: History Untold: Auch die Rundenstrategie ist mit einem Gameplay-Reveal dabei

Elder Scrolls Online: Nach der Developer Direct geht es mit einem ESO-Showcase weiter, in dem das neue Gebiet und das nächste Kapitel vorgestellt werden

Wo und wann könnt ihr zuschauen?

Der Showcase Developer Direct läuft am 18. Januar 2024 um 21 Uhr deutscher Winterzeit und dauert rund eine Stunde. Der ESO-Showcase startet direkt im Anschluss. Hier laufen Livestreams:

Natürlich erfahrt ihr am nächsten Tag auch bei uns, wenn etwas Spannendes angekündigt wurde. Auf welches Spiel seid ihr beim Showcase von Microsoft und Bethesda am meisten gespannt? Freut ihr euch auf ein Indy-Spiel oder seid ihr noch skeptisch? Schreibt uns gern eure Meinung und Wünsche in die Kommentare.