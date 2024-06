The Acolyte: Wie gut gefällt euch die neue Star-Wars-Serie bisher?

Wo verortet ihr Star Wars: The Acolyte. Hat sich die Serie ihren Platz auf der hellen Seite verdient oder stürzt sie in die Dunkelheit?

Seit dem 4. Juni läuft die neue Star-Wars-Serie The Acolyte auf Disney Plus. Drei Folgen sind bisher erschienen, immer Mittwochs wird es eine mehr. Da ihr nun einige Tage Zeit hattet, euch die ersten Folgen zur Jedi-Serie anzuschauen, wollen wir von euch wissen, was ihr von The Acolyte haltet.

Dazu haben wir eine kleine Community-Umfrage erstellt, die wir - wie sollte es auch anders sein - randvoll mit Star-Wars-Zitaten gepackt haben. Jetzt ist es an euch zu entscheiden, ob ihr in The Acolyte die helle Seite der Macht spürt oder ob sich die Serienmacher von der dunklen Seite haben verführen lassen.

Also los: Startet euren Hyperantrieb und setzt Kurs auf unsere Umfrage.

Wie finden wir die Serie?

Auch wir bei GameStar haben uns natürlich nicht lumpen lassen, uns The Acolyte anzuschauen. Unser Star-Wars-Experte Fabiano ist vor allem vom Setting, der spannenden Ära der Hohen Republik, schwer angetan und schildert euch seine Eindrücke in einer spoilerfreien Serien-Kritik.

1:50 The Acolyte: Der neue Trailer zur Star-Wars-Serie zeigt einen Bösewicht wie aus einem Horrorfilm

Worum geht es in The Acolyte eigentlich?

Für diejenigen, die sich bisher nicht eingehend mit dem Setting der Serie beschäftigt haben: The Acolyte spielt während der Zeit Hohen Republik, etwa 100 Jahre vor den Ereignissen der aus den Kinofilmen bekannten Skywalker-Saga.

Der Jedi-Orden erlebt in dieser Zeit seinen glanzvollen Höhepunkt und wahrt den Frieden in der Republik. Die Sith agieren während dieser Epoche im Untergrund. Doch als eine Serie von Morden an Jedi-Rittern geschieht, wird klar, dass in der Galaxis finstere Mächte am Werk sind.

Wenn ihr mehr über den Platz von The Acolyte in der übergeordneten Timeline des Star-Wars-Universums erfahren wollt, dann schaut doch mal beim Kollegen Dimi Halley vorbei. Pünktlich zum Start der Serie hat er eine detaillierte Einordnung für euch vorbereitet.

Natürlich können unsere fünf eingeschränkten Antwortmöglichkeiten nicht das ganze Meinungsspektrum unter Star-Wars-Fans abdecken. Das ist uns völlig klar. Fühlt euch daher frei, im Kommentarbereich eure Fazite zu teilen und zivilisiert zu diskutieren. Denn Wortgefechte in den Kommentaren galten auch zur Zeit des Jedi-Ordens als so was von unzivilisiert.

In diesem Sinne: Möge die Macht mit euch sein!